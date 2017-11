Continúan las tareas de prevención de enfermedades vectoriales

Miércoles, 29 de noviembre de 2017

La cartera sanitaria llevó a cabo tareas de descacharrado en el barrio Patono.



Donde mediante la colaboración de los vecinos, el equipo de Salud Pública retiró los objetos en desuso capaces de contener agua con el fin de eliminar posibles criaderos de mosquitos.



El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, continúa con los trabajos de prevención de enfermedades vectoriales en los distintos barrios de la capital. Hoy culminaron las tareas de descacharrado en el barrio Patono y se informó a los vecinos del barrio Juan XXIII que la misma actividad se llevará a cabo, mañana en ese lugar.



Se recuerda que los técnicos de Salud Pública, están debidamente identificados, no ingresan a los domicilios para las acciones de descacharrado, y previamente recorren la zona informando a los vecinos el horario y días en los que deben sacar los elementos en desuso capaces de contener agua.



Desde mañana hasta el viernes se realizarán además de las tareas de descacharrado, charlas de prevención sobre dichas patologías en el barrio Juan XXIII.



Estas acciones se desarrollan durante todo el año en el marco de los trabajos de prevención de las enfermedades vectoriales (dengue, zika y chikunguña).



QUÉ OBJETOS SACAR



Se recuerda a los vecinos que, ante las tareas de descacharrado que son anunciadas con anticipación en cada barrio, deben sacar a la vereda solamente objetos en desuso capaces de contener agua, con el objetivo de eliminar aquellos posibles criaderos de los vectores transmisores de las enfermedades como Dengue, Zika, Chikunguña y Leishmaniasis.



RECOMENDACIONES



-Eliminá todos los depósitos y recipientes que puedan acumular agua.



-Usá repelente, espirales y telas mosquiteras.



-Cambiá a diario el agua de los floreros y bebederos de animales.



-No tires basura en calles y baldíos.



-Evitá la acumulación de latas, botellas y neumáticos.



-Si tenés fiebre, dolor detrás de los ojos, de cabeza, de músculos, articulaciones, náuseas o vómitos consultá con un médico de manera inmediata y no te auto-mediques.