Licitaron la construcción de la plata de tratamiento de líquidos cloacales

Martes, 28 de noviembre de 2017

Fueron siete las empresas oferentes que se postularon para llevar adelante la construcción del proyecto.



Con la apertura de sobres para la instalación de una Planta de Afluentes de Líquidos Cloacales en nuestra ciudad, se enlaza un eslabón más para la ejecución de una inmensa obra que provocará un gran impacto sanitario ambiental en Corrientes; con una inversión que de 1.200 millones de pesos; y que junto a otra obra de gran relieve como es la construcción de la Autovía “Travesía Urbana Corrientes”, superará los 2.500 millones; con recursos del Plan Belgrano. Fueron siete las empresas oferentes que se postularon para llevar adelante la construcción del proyecto.

El acto se efectuó esta mañana en el Salón Verde de la Casa de Gobierno presidido por el titular del Plan Belgrano, el doctor Carlos Vignolo, quien tuvo palabras de reconocimiento hacia el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo José Bereciartúa, responsables del área que hoy está tomando a su cargo esta apertura de sobre y la licitación. “Aprovecho la presencia de los funcionarios nacionales para que le transmitan una vez más nuestro agradecimiento por ese compromiso con nuestra provincia”, expresó.

Siete fueron las empresas que acercaron sus ofertas al acto licitatorio y tras las evaluaciones y los procesos administrativos de rigor, se adjudicará la que se considere más conveniente.

Se trata de una obra largamente anhelada por la ciudad capital que beneficiará a más de 400 mil vecinos, con una inversión del orden de los 1.200 millones de pesos, según el presupuesto oficial.

Esta obra se enmarca dentro del Plan Belgrano y se ejecuta a través del Ministerio del Interior de la Nación, dentro del área de Recursos Hídricos.

El predio de Santa Catalina será el lugar donde se instalará la planta de tratamiento de líquidos cloacales, una deuda histórica tanto de la Provincia como de la Municipalidad. El máster plan realizado en 2011 ya contemplaba el proyecto que ahora será llevado adelante con fondos que están garantizados por inversiones internacionales a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aprobó en su totalidad el desarrollo de la mega obra, única en su tipo en la provincia de Corrientes.

Asimismo, desde el gobierno nacional, a través de la licitación de la misma, se garantiza total transparencia a la hora de evaluar las ofertas que se presentaron en el Salón Verde de Casa de Gobierno.

Para la capital provincial representa un emprendimiento emblemático, ya que actualmente esta ciudad arroja directamente al río Paraná los líquidos servidos en crudo, con los riesgos de contaminación que esta acción representa.

Con la obra concluida, los líquidos cloacales serán tratados y volcados al Río Paraná, sin afectar sus condiciones naturales, lo que garantizará mejores condiciones sanitarias para la población.

La planta tendrá una capacidad para 420 mil habitantes y una contención para los próximos años en la medida que siga creciendo la población de la Capital.

Carlos Vignolo sostuvo que una obra para el Norte es hacer realidad la mirada estratégica del presidente Macri de tomar decisiones que “permitan acortar esa brecha de inequidad que tenemos los norteños respecto de las provincias centrales. Es una decisión inédita –subrayó-, después de muchas décadas el gobierno nacional, por primera vez y en cabeza de su máxima autoridad, el presidente, tenemos esta decisión de hacer un aporte que sea extra y permita ir resolviendo progresivamente los problemas que se tienen en estas diez provincias, con indicadores dolorosos para nosotros en agenda social, en lo productivo y por supuesto en infraestructura”.

Tuvo palabras para resaltar la importancia de la obra, muy valiosa, 15 años de trabajo para poder estar acá. “Diría que es una demanda histórica de la ciudad de Corrientes que no se había podido concretar, por diversas razones. Lo cierto es que desde el 2015 la historia empieza a cambiar y nuestra provincia comienza con su recuperación, después de tantos años de aislamiento.

“Me tocó también estar en la apertura de sobres para la Autovía de la ciudad de Corrientes, otra obra que lamentablemente fue demandada desde hace muchísimo tiempo y se pudo concretar ahora. Entre ambas obras son 2.500 millones de pesos aportados a nuestra ciudad en obras de infraestructura muy necesarias”, agregó aludiendo a otro emprendimiento a ejecutarse dentro del marco del Plan Belgrano

“Cuando decimos el tema de afluentes, saben de qué hablamos, pero para la gente significa mejor calidad de vida. Vivir mejor ambientalmente es cuidar nuestros recursos naturales y, a su vez, una importante inversión que va a dar trabajo a los correntinos. A partir del inicio de esta obra, comprovincianos nuestros tendrán la posibilidad de acceder a un empleo del bueno, como siempre dice Rogelio Frigerio, de calidad, en blanco, que permita avanzar para el desarrollo de él y de su familia”.

En la parte final agradeció a los funcionarios nacionales que hoy acompañan en esta tarea y “decirles a todos que estamos convocados a seguir trabajando y aportando el granito necesario para el desarrollo del Norte, que redundará en el crecimiento de un territorio integrado para la Argentina”, dijo el doctor Vignolo.

Eduardo Tassano

El intendente electo, Eduardo Tassano resaltó el impacto sanitario y ambiental que reviste una de las obras más importante que se puede hacer en una ciudad y significa un compromiso no sólo con el presente sino con el futuro de los ciudadanos y de los recursos naturales que están a nuestro alcance. En este caso todo lo que significa la disminución contundente de la contaminación de las napas, lechos de agua y fundamentalmente en nuestro río Paraná.

Por eso dijo que celebran la obra con mucha alegría y vamos a poner el municipio a disposición (asume el 10 de diciembre), en la marcha de la obra y todo lo que puedan necesitar. En representación de los ciudadanos correntinos agradezco profundamente la decisión y persistencia del gobernador Colombi y su equipo de trabajo, superando todas las vicisitudes y todo el empuje final que nos da Ricardo para poder arribar a este importante emprendimiento.

Arturo Vázquez

Arturo Vázquez, interventor del Ente Regulador del Agua, al tomar la palabra en el Salón Verde dijo que es un día muy importante para Corrientes y la ciudad Capital, licitamos una obra de envergadura que se financia ciento por ciento con recursos nacionales, que apunta al saneamiento ambiental, a mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, a la vez que subrayó que la misma “fue autorizada y auditada por un organismo multilateral de crédito como lo es el BID, para lo cual sorteó los controles más exigentes respetando las normativas vigentes”.

Para Vázquez ha sido fundamental la “decisión política del gobernador Ricardo Colombi de avanzar con esta obra” y enfatizó que “como todos saben pasamos un montón de viscisitudes El gobierno nacional anterior no nos acompañó para llevar adelante esta obra, fuimos marginados por cuestiones políticas, pero felizmente a partir del 10 de diciembre con la llegada del presidente Mauricio Macri todo cambió la historia, el federalismo y el respeto a contemplar las necesidades de todas las provincias volvió y Corrientes de nuevo fue considerada”.

“Y hoy vivimos este momento, en el cual tiene mucho que ver la gestión que está llevando adelante Carlos Vignolo en el Plan Belgrano, orgullo correntino, un hombre que se sienta en la mesa en donde se deciden las obras, el seguimiento y una distribución federalista de los recursos, que llegan a todas las provincias del norte argentino, como debe ser”, agregó el funcionario provincial, que a manera de cierre expresó: “estamos felices y orgullosos de dar el puntapié para que se ejecute esta obra y no tenemos dudas que otras irán llegando para el beneficio del millón de correntinos”.

Presencias

El acto en el Salón Verde de la Casa de Gobierno contó con la presencia del titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo; el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Aníbal Godoy; el interventor del Ente Regulador del Agua, Arturo Vázquez, el intendente electo de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, el interventor del INVICO, Bernardo Rodríguez ; funcionarios de Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, la escribana de Gobierno, María Julia Fernández, representantes de las empresas referentes y demás autoridades.