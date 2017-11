Colombi inauguró obras en paraje Cuchillas y Pueblo Libertador

Martes, 28 de noviembre de 2017

El gobernador de la Provincia Ricardo Colombi, junto al ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo, inauguró obras de refacción y ampliación en el CAPS del paraje Cuchillas y el nuevo hospital de Pueblo Libertador, en Esquina. Entre ambas obras, la inversión fue superior a los 8 millones de pesos.



Con la ampliación, el CAPS de paraje Cuchillas contará con nueva sala de espera, consultorio médico, odontológico, vacunatorio y sala de enfermería. Se realizaron los siguientes trabajos: relleno, nivelación y compactación de terreno, pisos, pintura, colocación de cerámicos, revestimientos en cocina y sanitario, acceso, instalación eléctrica y sanitaria a nuevo y alambrado perimetral, entre otras.



Además, la cartera sanitaria dispuso de equipamiento necesario para el CAPS y puso en funcionamiento un sistema de comunicación por radio VHF. La inversión total fue superior a los tres millones de pesos.



En tanto, en el nuevo hospital Sagrado Corazón de Pueblo Libertador se construyeron las siguientes áreas: acceso de ambulancia, admisión, shock room, farmacia, sala de extracción, sala de espera, enfermería, consultorios, baños, servicio de tocoginecología, deposito, sala de rayos, sala de internación abreviada y administración.



Además, el Ministerio de Salud Pública entregó: muebles de oficina, camillas, monitor multiparamétrico, cardiodesfibrilador, electrocardiógrafo, tensiómetro de pared, tubos de oxigeno, balanzas para adulto y pediátrica, otoscopio, sistema completo de comunicación por radio VHF, sillón odontológico y equipo de rayos, entre otro equipamiento. La inversión total fue superior a los cinco millones de pesos.



Cabe destacar, que a partir de las obras hechas en esta institución de salud en Pueblo Libertador, la estación sanitaria pasó a la categoría de hospital base.



El Ministro Ricardo Cardozo remarcó la importancia de la obra del CAPS de paraje Cuchillas y de invertir en Atención Primaria de la Salud (APS). "La salud de los correntinos no solamente pasa por los grandes hospitales, el Gobierno de la Provincia ha invertido mucho dinero, ha hecho una inversión millonaria en el ámbito de los hospitales, infraestructura, equipamiento y recursos humanos, pero también esto es una obligación nuestra", indicó.



En tanto, sobre las obras en el Hospital de Pueblo Libertador, indicó que las mismas se llevaron a cabo porque "teníamos el respaldo del gobernador, de su palabra y de su compromiso con la gestión a favor de los vecinos y no hubo ninguna duda y entonces hoy estamos acá cumpliendo con ese mandato que nos dio el gobernador". "Esta es una primera etapa, así que la inversión continuará", anticipó el Ministro.



A su vez, destacó "el compromiso del personal de salud pública porque no solamente hay que pensar en prestigiar los servicios, en prestigiarse profesionalmente, sino que también hay que ocuparse en atender a los correntinos".



Por su parte, el gobernador Ricardo Colombi, se dirigió a los presentes en la inauguración de las obras en el CAPS de Cuchillas. Remarcó que "más allá de las inversiones, más allá de los recursos que se destinan, nosotros lo hacemos porque sentimos la necesidad de estar junto a ustedes".



En otro orden, anticipó que el año que viene "va haber más recursos provinciales y más recursos nacionales". "Acabamos de conseguir fondos por casi 2.500 millones de pesos que van a estar destinados fundamentalmente a obras de infraestructura en toda la provincia", aseguró.



En Pueblo Libertador, en tanto, al encabezar el acto, el gobernador instó a los vecinos comprometerse con la institución y cuidarla. "Pedimos también la participación de los vecinos, este centro de salud necesita contar con el apoyo de la comunidad, de su cooperadora y de todo lo que permita todos los días estar aquí para que la atención de los profesionales, de los médicos, enfermeros, sea la mejor", dijo.



Por último, el diputado nacional y gobernador electo, Gustavo Valdés, se dirigió a la comunidad. "Quiero que sepan que van a seguir contando con el apoyo del Gobierno de Corrientes y vamos a seguir haciendo mucho más por la salud de Pueblo Libertador y otras obras que seguramente las vamos llevar a cabo en el transcurso de estos cuatro años que vienen", afirmó.