"El parte que se filtró no indica que el submarino estuviera en emergencia" Martes, 28 de noviembre de 2017 El vocero de la fuerza, Enrique Balbi, dio un nuevo informe sobre la búsqueda del ARA San Juan: señaló que aún no se ha podido localizar el buque y admitió que "son horas críticas y angustiantes"



Una demora de dos horas en la lectura del parte de la Armada generó decenas de especulaciones sobre posibles novedades en la búsqueda del submarino ARA San Juan.



Sin embargo, el nuevo informe que dio el vocero de la fuerza, Enrique Balbi, ratificó el escenario de incertidumbre que se vive desde hace casi dos semanas: "Son horas críticas, aún no hemos podido encontrar el submarino".



"Es una situación crítica, angustiante y de preocupación para los familiares y para todos los hombres de la Armada que estamos hace 13 días haciendo esta búsqueda", remarcó el portavoz de la fuerza en rueda de prensa.



Balbi aclaró además que la Armada "no filtró" el documento interno conocido sobre la última comunicación entre el comandante del submarino ARA San Juan y su superior, ya que eso implicaría "vulnerar una ley que hace a la confidencialidad".



El vocero aclaró que lo plasmado en el parte no advierte que el submarino haya estado en emergencia. "Si el mismo comandante, con 22 años de experiencia, consideró la situación como está escrita en el parte –que se filtró–, está más que claro que no es una emergencia; si hubiese sido una emergencia él mismo hubiese salido a superficie", enfatizó.



En este sentido, informó que se iniciaron las "actuaciones administrativas correspondientes" para investigar cómo se filtró el mensaje y precisó que su contenido "confirma lo que venimos comentando hace una semana".





Enrique Balbi, vocero de la Armada (Gustavo Gavotti)



Respecto a la búsqueda, Balbi afirmó este mediodía que "todavía está demorado el arribo del (buque) Sophie Siem con el minisubmarino de los Estados Unidos" que se integrará al operativo y que, dado que "la meteorología no es tan buena", se prevé que llegue al área de operaciones "hoy por la noche, o mañana a la mañana".



Asimismo, el vocero de la Armada reveló que del operativo participan unos 40 mil hombres, 23 buques de superficie, 12 aeronaves, de ochos países, y que el mapeo se realiza entre los 200 y 1000 metros de profundidad.