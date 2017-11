Los gremios docentes se sumarán al miércoles de protestas y dejarán sin clases a millones de chicos

Martes, 28 de noviembre de 2017

Rechazan la eliminación de los regímenes especiales de jubilación





El gremio CTERA resolvió hoy por unanimidad convocar a un paro de actividades y movilizarse mañana al Congreso para repudiar el paquete de reformas que impulsa el gobierno nacional.



Con el argumento de que el plan impulsado por Cambiemos es parte de un "ajuste" y preocupados por el final de los regímenes especiales de jubilaciones, el principal gremio de docentes dejará sin clases a miles de chicos de todo el país.



Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, explicó en diálogo con Infobae: "La reforma previsional, si se vota en el Senado como viene planteada, nos va a afectar fuertemente porque tenemos un régimen distinto, pero no de privilegio. Privilegio tienen otros. Una docente que gana entre 10 mil y 15 mil pesos no tiene un régimen de privilegio. Nosotros sostenemos que se está impulsando la vuelta de las emergencia previsionales de los 90 que imposibilitaron que miles de docentes se pudieran jubilar".





En las horas previas al plenario general, cada sindicato votó internamente los pasos a seguir. En la provincia de Buenos Aires, Suteba "ratificó la necesidad del paro". María Laura Torre, su secretaria general, dijo a Infobae: "Lo más grave es que hablan de un sistema jubilatorio de privilegio. Ni siquiera es un régimen especial teniendo en cuenta lo que trabaja un docente".



En Capital, UTE también ayer votó por el no dictado de clases. El miércoles pasado, el gobierno porteño anunció la creación de una universidad para docentes que conllevaría el cierre de los 29 institutos de formación. Además del rechazo puntual, los gremios observaron el anuncio como "parte de un plan" que podría avanzar a nivel nacional. De hecho, dicen, en Jujuy "pasó lo mismo con la disolución de los profesorados".



"En el caso de Capital, el intento de cerrar los 29 institutos de formación significa un ataque a la educación pública. Para empezar, son parte de la Ley Nacional de Educación y, en segundo lugar, no hay posibilidad de que una universidad cubra todo el universo de docentes de CABA", señaló Alesso.





La misma medida de fuerza se había votado en AMSAFE (Santa Fe), en UDAP (San Juan), en UDPM (Misiones), en SUTE (Mendoza). Otros sindicatos por fuera de CTERA también se plegarán a la medida. Por caso, Ademys en Capital también votó a favor del paro acompañado de movilización por el paquete de reformas que incluye al Plan Maestro y, dentro de él, "la disolución de los institutos terciarios".



En los colegios privados sí habrá clases. El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) definió sumarse a la movilización al Congreso, pero no acompañar el paro que votó CTERA.



"Lamentamos que se castigue a los chicos por discusiones de adultos", dijeron desde el ministerio de educación de la nación a Infobae. A su vez, consideraron la medida de fuerza como parte del "alineamiento" que CTERA lleva adelante con la CTA y que su origen "nada tiene que ver con una reforma educativa".