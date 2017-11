Se suicidó la ex mujer de Pedro Troglio Martes, 28 de noviembre de 2017 Uno de sus hijos la encontró sin vida en su domicilio de Ituzaingó. El entrenador de Universitario de Perú viajó de inmediato para estar junto a su familia



Silvia Emilce Acosta fue encontrada sin vida en su vivienda en la localidad de Ituzaingó este lunes. La ex mujer de Pedro Troglio se habría quitado la vida el domingo y, horas después, fue hallada por uno de sus hijos, que acudió al hogar junto a un amigo.



Si bien el caso en el que interviene el fiscal Javier de Brasi (UFI número 1 de Ituzaingó) está caratulado como "averiguación causales de muerte", las primeras pericias indican que fue un suicidio. La mujer tenía la manija de una cartera colgada en su cuello.



Gianluca (22 años), uno de los cuatro hijos que tuvo en su relación con el entrenador y ex futbolista, ingresó a la casa ubicada en la calle Paysandú al 1800 y debió forzar la puerta del dormitorio de su madre, al percatarse de que estaba trabada y no respondía a los llamados.



Silvia Acosta estaba tendida en el piso y rápidamente el amigo de su hijo notificó al 911 de lo que había sucedido. Tras constatar que había fallecido, procedieron a secuestrar su teléfono celular y también el elemento con el que se habría quitado la vida.



Además del joven, Troglio –separado hace años de la víctima– había tenido tres hijas con Acosta: María Pía (la mayor, quien está viviendo en el exterior), Camila e Iara. El actual técnico de Universitario de Perú, que formó otra familia y tuvo otros dos hijos con una nueva pareja, viajó de inmediato al país para acompañar a sus hijos y familiares.