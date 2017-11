Motta: “Sería importante que Piñon nos reciba para trabajar en la transición”

Martes, 28 de noviembre de 2017

Raúl Mota, viceintendente electo de Ituzaingó habló con Cadena de Radios para referirse a la transición en el municipio.





“Hoy debíamos tener una reunión con ejecutivo municipal pero no se puede dar” dijo al saber que no serían recibidos por el actual intendente Piñon. También agregó que “Siempre quedan heridas políticas pero somos todos ituzaingueños y por eso debemos trabajar juntos”









Motta es actualmente concejal de Ituzaingó, y en ese marco habló de la situación en el Concejo deliberante. “Se están definiendo cosas importantes. Estamos consensuando cosas, gracias a la predisposición de los concejales esta todo normal” dijo Motta adelantando también que sería la que asumiría en el lugar que deja como concejal. “Elbia Fleita va continuar mi mandato el tiempo que queda” aseguró.



Sobre la transición en el Municipio, Motta dijo que “Lo que queremos es tratar que sea transición lo mejor posible. Sería importante que el actual nos reciba, para que tengamos una charla sobre los manejos actuales porque el 11 tenemos que hacernos cargo” pidió el vice intendente electo. Además contó detalles de la situación actual en la ciudad de Ituzaingó “ El arreglo de las calles dejaron de hacerse, la recolección se hace mínimamente y a varias personas les rescindieron el contrato” detalló.



“La idea es que nos puedan contar como funciona para ver cómo trabajar en nuestra gestión” dijo el actual concejal. “Queremos tener un panorama de lo que recibimos” manifestó.



“Vamos a ser responsable de sacar adelante esto, es un gran compromiso por el 71 por ciento de gente que nos votaron. No vamos a tener muchas excusas, porque estamos alineados, que era por lo que pedíamos en la campaña que nos voten” expresó el vice intendente electo sobre sus nuevas funciones desde el 10 de diciembre.



Junto a Burna, Motta ya se encuentra armando el Gabinete que los acompañará desde el 10 de diciembre. “Estamos en el armado del gabinete pero lo más importante es que con Eduardo (Burna) tenemos una buena relación. Estamos llamados a hacer las cosas bien, y en el gabinete queremos que haya gente que ponga la camiseta a la causa”



Entre los temas que lo preocupan, Motta resaltó el tema de las playas. “No tiene sentido que no estén habilitadas las playas porque vienen miles de personas” dijo. Además se comprometió a trabajar fuertemente en eso.



R: Gabriela Villordo