"Nos preocupa que no se hayan asegurado las pruebas" Martes, 28 de noviembre de 2017 El jefe de Gabinete volvió a marcar el disgusto del Gobierno con el juez que entiende en la causa por el enfrentamiento con los mapuches



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, volvió a exponer el malestar del gobierno nacional con el juez federal Gustavo Villanueva, quien entiende en la causa que investiga la ocupación ilegal de terrenos en Villa Mascardi y el enfrentamiento a tiros con prefectos, ocurrido el sábado.



"No haber podido asegurar las pruebas y saber qué pasó nos genera una preocupación", aseguró Peña en diálogo con los periodistas acreditados de Casa Rosada tras la habitual reunión de Gabinete de los martes.



Tras la muerte del activista mapuche Rafael Nahuel, el magistrado inició una negociación con los ocupantes, desarmó a la Prefectura e impidió que las fuerzas de seguridad ingresaran a la zona donde se habría producido el enfrentamiento. Esta actitud fue repudiada ayer en conferencia de prensa por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.





El ministro coordinador defendió el accionar de la Prefectura y aclaró que el operativo del sábado se desarrolló en virtud de un pedido de la Justicia. Marcó diferencias además entre los reclamos de la comunidad mapuche y los enfrentamientos violentos que se sucedieron en los últimos meses en el sur del país.



"Una cosa es la cuestión mapuche e indígena en general y otra es este tema puntual. Este es un grupo que reivindica el accionar violento. No hay ningún pedido de este grupo sobre esas tierras que habían tomado", informó.



Y agregó: "Hubo más de 70 atentados en la zona de grupos que no quieren dialogar y que no han canalizado ningún reclamo por la vía institucional".



Consultado además sobre la desaparición del submarino ARA San Juan, el jefe de ministros descartó cambios en la conducción de la Armada.





Crónica: Silvia Mercado