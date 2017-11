SITRAJ accionó contra el pago de adicionales para jueces de Paz

Martes, 28 de noviembre de 2017

El gremio de los judiciales planteó que con la acordada que creó el beneficio y dispuso su liquidación desde febrero próximo, el STJ avanzó en materia exclusiva del Legislativo.





El Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ) formalizó sus objeciones contra el Acuerdo de ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que creó y dispuso el pago de adicionales a jueces de Paz a partir del 1 de febrero próximo. El gremio asegura que la medida es competencia del Poder Legislativo, no del Judicial.





SITRAJ recurrió el punto 13 del Acuerdo N´36 porque “se trata de una medida que modifica el escalafón diseñado por Ley N´3924 e instaura adicionales no previstos en la Ley de Sueldos, con lo cual la Corte provincial avanza en un terreno reservado exclusivamente al Poder Legislativo”, afirma el comunicado difundido ayer por la organización que nuclea a trabajadores del Poder Judicial de Corrientes.

Se trata de un “recurso de consideración” el interpuesto por el sindicato contra el acuerdo en cuestión, que “dispone el pago del adicional para los jueces de Paz a partir del primer día de febrero de 2018”, agrega, y señala que con él “el STJ incursiona en una materia que, según las competencias diseñadas por la Constitución provincial, resulta de exclusiva incumbencia del Poder Legislativo”.

Por ello, advierte una “invasión” de la Corte en “una zona reservada al legislador, con transgresión al principio de división de poderes, colocándose así al margen del Principio de Juridicidad”, sostiene.

En igual sentido, SITRAJ asegura en su comunicado que “la Ley de Autarquía faculta solamente al Poder Judicial a actualizar las remuneraciones y adicionales vigentes, pero no a crear nuevos adicionales”.

Por ello, “en línea coherente a la posición que asumimos en el pasado como cuando se instauraron los adicionales Presentismo y Gastos de Representación, no vamos a consentir este nuevo exceso en que se incurre en el acuerdo ahora recurrido” porque “se está mutando el Escalafón creado por el legislador en ejercicio de atribuciones constitucionales”, advierte.