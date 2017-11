Educación adelanta vacaciones a los alumnos que no adeudan materias Martes, 28 de noviembre de 2017 La semana pasada culminaron los exámenes trimestrales tanto en la primaria como en la secundaria. La mayoría de los estudiantes saben si tienen que rendir o no. Ante esta situación se resolvió no computar las faltas a quienes tuvieron un buen rendimiento.



Mónica Alegre, directora de Educación Secundaria, reiteró que las clases en la provincia finalizan el próximo 7 de diciembre. De todas maneras informó que se les comunica a los tutores que aquellos alumnos que aprobaron todas las materias, no se les computará inasistencias.



Es opcional. Aquellos padres que quieren mandar a sus hijos a la escuela lo pueden hacer con normalidad hasta el próximo jueves 7 de diciembre. “Es un premio para el alumno que se sacrificó durante todo el año y obtuvo buenas notas”, dijo la funcionaria, quien además remarcó que se cumplieron con la cantidad de días de clases establecidos por calendario escolar.

“Por suerte en la provincia no hubo medidas de fuerza. Esto nos permite tener un margen para tomar medidas de estas características. Quiero agradecer al personal de todas las instituciones por lograr el cumplimiento del calendario”, señaló Alegre.

En lo que hace a la modalidad de inscripción de los aspirantes de los primeros años de cada nivel educativo dijo: “Por tradición muchos padres hacen filas para anotar a sus hijos en jardines, escuelas y colegios del centro”.

Explicó que hay un período de reubicación para aquellos chicos que no pudieron ingresar al establecimiento que deseaban.

Por otro lado dio detalles de la jornada de reflexión sobre la violencia escolar. La misma se llevó a cabo en la plaza Vera para poder concientizar sobre la convivencia pacífica y mantener relaciones sanas y pregonar por el respeto. Señaló que es importante el aporte de los padres o mayores. “Trabajamos durante todo el año para que se prevenga la problemática de la violencia. Por eso decidimos cerrar el año con una jornada pública para visibilizar el aporte que hacen alumnos, docentes y directivos en este tipo de temáticas”, agregó.

Ayer participaron de la jornada alumnos de distintos colegios, además de la propia ministra de Educación, Susana Benítez, junto al subsecretario de gestión educativa Julio Navias.

La convocatoria estuvo dirigida a estudiantes del nivel secundario, delegados estudiantiles, parlamentarios, integrantes de los centros de estudiantes escolares, mediadores, preventores, docentes y preceptores de establecimientos educativos secundarios.



AYER LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PARTICIPÓ DE UNA JORNADA SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR.

AYER LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PARTICIPÓ DE UNA JORNADA SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR.



–

Esta jornada tiene por objetivo bregar por una sana convivencia desde la construcción en valores, desestimando la “No violencia” en nuestros jóvenes estudiantes y ciudadanía en general. En la oportunidad los jóvenes se reunieron en diversos grupos, donde compartieron diferentes expresiones sobre la violencia, en base a ello se procedió a la elaboración de una proclama o manifiesto que surgió de un trabajo previo realizado en talleres, a cargo de estudiantes, a favor de los valores hacia una buena convivencia.

Al hacer uso de la palabra, la Ministra de Educación señalo: “Desde el Ministerio de Educación comprendemos que los jóvenes son los mejores promotores para llevar adelante la paz en la sociedad.

Por ellos es fundamental que digan no a la violencia en todos sus aspectos, ustedes son hoy el ejemplo, demostrando como se trabaja por la paz, pero más ejemplo son de los más chicos que están viviendo en una sociedad donde la violencia es normal. No permitan que la indiferencia forme parte de nuestras vidas, guíen a sus compañeros aconséjenlos, construyamos entre todos una sociedad de paz, siendo los jóvenes los mejores agentes de cambio”, concluyó Benítez.