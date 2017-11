El sensual "desnudo" de Jimena Barón en Punta del Este

Lunes, 27 de noviembre de 2017

La actriz viajó a Uruguay en el marco de su gira con La Tonta y brindó un show en un exclusivo hotel





"Yo muestro el culo", le advirtió Jimena Barón a Juan Martín Del Potro cuando comenzaron su romance. La actriz venía de una tormentosa relación con Daniel Osvaldo, que era muy celoso y no permitía que ella publicara en las redes sociales fotos sexies o que mostrara su cuerpo.



Después de superar esa crisis que tuvo, Jimena cumplió el sueño de lanzarse como solista y estrenó La Tonta, su primer CD en el que le dedicó una canción al ex futbolista y padre de su hijo, y otra a su actual pareja, quien la acompaña y apoya en su carrera.



"Ella me banca mucho también. No es fácil estar con una persona que viaja todo el tiempo", destacó el tenista sobre la actriz, que el último fin de semana se presentó en Uruguay. La cantante brindó un show en un exclusivo hotel de Punta del Este y desde allí compartió fotos en las redes sociales de su estadía.





Jimena publicó en su cuenta de Instagram, en la que tiene casi tres millones de seguidores, una foto de un sensual topless. "Nakey, nakey, naked", escribió la actriz con un juego de palabras sobre "desnudo", el significado en inglés.



En la imagen, se la ve de espaldas, sin corpiño y tapándose los pechos con su brazo derecho, en el que tiene el tatuaje de un ave.