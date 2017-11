Diego Cocca renunció como técnico de Racing

Lunes, 27 de noviembre de 2017

Tras una reunión con el presidente Víctor Blanco, el DT comunicó su decisión y se despidió del plantel de la "Academia"





Diego Cocca renunció como entrenador de Racing. Tras una reunión con el presidente Víctor Blanco, el entrenador campeón con la Academia del Torneo de Transición 2014 comunicó su decisión y luego se despidió del plantel.



El técino brindó una conferencia de prensa en la que no permitió preguntas y explicó el porqué de su decisión. "Tengo un aprecio muy grande por este club, lo último que quiero es hacerle mal. Con ese objetivo, decidí dar un paso al costado para que Racing mejore su situación", expresó.



La última derrota ante Independiente y sobre todo la recriminación del público, con incidentes en el Cilindro de Avellaneda y agresiones hacia uno de los futbolistas, precipitaron la salida anticipada del entrenador.





Durante la reunión que duró alrededor de media hora en el estadio, Diego Cocca le comunicó al presidente Blanco que no sentía fuerzas para continuar al frente de Racing, que además de caer en el clásico ante el Rojo había sido eliminado en los cuartos de la Copa Sudamericana ante Libertad, el gran objetivo del semestre.



El andar en la Superliga argentina tampoco es el mejor, pese al triunfo en la jornada pasada ante el líder Boca. La Academia se encuentra a doce unidades de la cima. Juan Ramón Fleita se hará cargo del equipo de manera interina hasta que la dirigencia anuncie al nuevo entrenador.



Las 7 frases de Diego Cocca en conferencia de prensa:



"No hubo ningún problema con algún integrante del plantel, sino que al contrario, solo tengo palabras de agradecimientos hacia todos los jugadores".



"He tenido muchas muestras de apoyo en el día de ayer, en el que yo estaba con muchas dudas en cuanto a mi decisión. He tenido muchos llamados de mis jugadores que me han apoyado".



"Quiero hacer publico y dejar bien en claro que nunca hubo un conflicto. Lisandro López vino a mi casa y tuvo una charla conmigo para ver cómo estaba y qué necesitaba. Esas cosas son las que a uno lo reconfortan y lo dejan tranquilo".



"Hay que entender que en este club no alcanza con tener una efectividad del 54% de los puntos porque el objetivo es estar peleando por cosas importantes y no estuvimos a la altura".



"Nunca hubo problema con los directivos, todo lo contrario, ellos nos vinieron a buscar cuando estábamos en Colombia y realmente decidimos venir porque el club lo necesitaba y querías aportar lo nuestro".



"Si bien el año fue muy irregular, en el primer semestre se logró clasificar a la Copa Libertadores y se que Racing el año que viene va a jugar otro torneo internacional que era uno de los objetivos".



"Todos los jugadores que están en el plantel los elegimos nosotros y estamos convencidos de que pueden jugar en Racing y hacerlo muy bien. Estamos convencidos de que hay un plantel con mucha capacidad para llevar al club a los primeros planos. Hay veces que en el fútbol es cuestión de tiempo. Hay muchas situaciones que no nos favorecieron y creo que eso quedó evidenciado en el último partido que la pelota no quería entrar. Se hace una bola de nieve que cada vez lastima mas y no se puede parar. Y decidimos cortar con eso".



"Ojalá que Racing gane estos dos partidos que quedan y que el semestre que viene se empiece de la mejor manera. Eso es lo que yo deseo y siempre voy a estar agradecido a este club y a todos los jugadores".