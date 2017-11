Higuaín sufrió una lesión y deberá ser operado Lunes, 27 de noviembre de 2017 El delantero argentino se fracturó el tercer metacarpiano de la mano izquierda y no estará presente en uno de los duelos claves por la Serie A ante el Napoli



Gonzalo Higuaín sufrió una fractura en el tercer metacarpiano de la mano izquierda y deberá ser intervenido en el quirófano. Esta lesión lo dejará afuera de uno de los duelos claves que tiene que afrontar Juventus por la Serie A ante el Napoli.



El delantero argentino se golpeó en un entrenamiento previo al duelo del domingo ante el Crotone y no pudo participar del mismo. Luego de hacerse los estudios médicos correspondientes se comunicó que el Pipita será operado en las próximas horas.



Si bien todavía no se dio a conocer cuanto tiempo de recuperación le demandará la lesión, lo seguro es que el atacante de 29 años no estará en el partido de la próxima fecha de la liga, nada menos que ante su ex equipo, que encabeza la tabla de posiciones.





Por otro lado, el técnico de la Selección, Jorge Sampaoli, brindó una conferencia de prensa en la escuela de periodismo Tea & Deportea y reconoció una probable convocatoria para el ex River de cara a los amistosos del próximo año. "En el corto plazo en el que estábamos era complicado el tema de Higuaín. Ahora estamos en el mediano plazo y creo que puede ser un jugador importante", deslizó.