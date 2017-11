"No hemos localizado aún el submarino, la situación es extrema" Lunes, 27 de noviembre de 2017 El vocero de la fuerza, Enrique Balbi, informó que el próximo parte será mañana a las 10



A 12 días del último contacto con el submarinio ARA San Juan, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, dio un nuevo parte de prensa y las novedades por ahora no son alentadoras, aunque se espera que en las próximas horas haya avances a partir de la llegada de más navíos a la zona de búsqueda.



"Lamentablemente no hemos tenido aún una localización del submarino", inició su informe el portavoz de la fuerza en rueda de prensa. Y, en el tramo final de su exposición, Balbi admitió que a 12 días del inicio de la búsqueda "la situación es extrema".



El vocero explicó que hay un total de 14 unidades buscando el submarino, de las cuales seis están abocadas específicamente al mapeo del fondo donde se registró la explosión informada por la embajada en Viena. Además, en las próximas horas estaría arribando el Sophie Siem, el buque de bandera noruega que lleva un minisubmarino de la Armada de los Estados Unidos, que genera expectativas para dar con la ubicación del submarino.





Sin embargo, más allá del área específica afirmó que el resto de la zona "sigue siendo patrullada para no descartar nada" y que las condiciones meteorológicas "son regulares", sin descartar que es posible que mañana "se compliquen" por el aumento de vientos.



A la búsqueda se suma el Aviso Islas Malvinas que regresó hoy de una campaña en la Antártida y ya zarpó hacia Comodoro Rivadavia.



Consultado sobre si el submarino había cambiado la velocidad y ruta del recorrido, Balbi indicó que "el destino final siempre fue Mar del Plata y normalmente la velocidad es de 4 o 5 nudos en patrulla", aunque admitió que sí se redujo la cantidad de días de navegación previstos inicialmente.



"Después de haber informado el principio de avería en las baterías subsanado lo que se hizo fue reducir el tiempo de navegación", apuntó.





En tanto, diferenció el horario de la última comunicación telefónica que la Armada tuvo con el ARA San Juan, a las 7:30 am, de la última posición formalmente transmitida, a las 00:30, ambas el día miércoles 22 de noviembre.



"En la última comunicación lo informado por el comandante a su comando superior fue el ingreso de agua por el snorkel al sistema de ventilación, que produce un cortocirucuito o principio de incendio, que para nosotros significa 'humo sin llama', el cual fue subsanado y continuaba navegando por inmersión con otro circuito de baterías", señaló.



Sobre las versiones que circulan en las redes sociales sobre un posible ataque a la nave, Balbi reiteró que "no tienen ningún indicio de un ataque externo".