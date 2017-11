Mujer que cayó por el hueco de un ascensor falleció en el hospital

Lunes, 27 de noviembre de 2017

Fue llevada a la emergencia del Hospital Escuela con fracturas expuestas, pero alrededor de las 23:30 horas falleció por la gravedad de su estado, se confirmó en las últimas horas. La víctima fue identificada como Marisa Romero de 56 años.





Una mujer identificada como Marisa Romero de 56 años sufrió heridas de gravedad al caer por el hueco de un ascensor cuya puerta se abrió, pese a que el aparato no llegó al quinto piso, desde dónde la infortunada esperaba para descender a la planta baja.



La información de última hora indica que ayer alrededor de las 23:30 horas, la mujer no soportó las graves heridas y falleció en el hospital Escuela.





El hecho



El siniestro ocurrió pasadas las 22,30 de anoche en un edificio de la calle La Rioja al 1,000 entre San Martín e Yrigoyen.



De acuerdo a testimonios recogidos en el lugar y de vecinos el ascensor presentaba fallas desde hace un tiempo y habían solicitado su reparación.



La mujer es oriunda de Santo Tomé y visitaba a la hija que se domicilia en el quinto piso y solicitó el ascensor, la puerta se abrió y la mujer cruzó y no se percató que el ascensor no estaba y cayó por el hueco.



De inmediato se montó un operativo de rescate del que participaron bomberos de la policía de la provincia, personal del servicio de emergencias 107.





Los bomberos tuvieron algunas complicaciones porque en un primer momento no podían determinar en qué piso se encontraba el aparato, y pasada las 22,45 pudieron hallarla y sacarla con fracturas expuestas, según se pudo escuchar de los paramédicos y policías que se destacaron en el lugar.



De inmediato fue subida a la ambulancia y trasladada a la guardia de emergencia del Hospital Escuela General San Martín donde fue asistida por el personal médico, que constató el estado de gravedad de la paciente.



Cuando los paramédicos la sacaron en la camilla, le estaban practicando maniobras de resucitación y de esa forma la subieron a la ambulancia.



De acuerdo a testimonios de vecinos que alarmados seguían el operativo de cerca el ascensor presentaba fallas y se solicitó la reparación pertinente, la que no llegó, porque las puertas se abrían, aun si el aparato no estaba en el piso correspondiente.



Alrededor de las 23:30 horas, la mujer identificada como Marisa Romero de 56 años, falleció a consecunecia de la gravedad de su estado.