River y Boca terminaron con varios "tocados"

Lunes, 27 de noviembre de 2017

Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo están en alerta por las dolencias de varios de sus titulares de cara al cierre del año







El final del año y la intensidad actividad parecen estar "pasándoles factura" tanto a Boca como a River, que comienzan a acumular lesionados dentro de sus planteles. Esto complica a los entrenadores Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo, que deberán arreglárselas para rearmar el rompecabezas de nombres de cara a los últimos partidos del 2017.



Este domingo, "El Xeneize" cayó por 1-0 en su visita a Rosario Central en Arroyito, en tanto que "El Millonario" sufrió una dura derrota por 3-1 ante Newell's en el estadio Monumental. A la preocupación por los malos resultados y los flojos desempeños de los equipos se suma la incertidumbre para ambos entrenadores por la cantidad de nombres que se sumaron a la lista de lesionados.



En Boca, a la grave lesión de Darío Benedetto -quien estará al menos seis meses fuera de las canchas por la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha- y de Leonardo Jara -con una contractura muscular que lo marginó del duelo ante "El Canalla"-, se sumó la dolencia de Walter Bou en el isquiotibial izquierdo. El delantero era el elegido de Guillermo para reemplazar a Benedetto como 9, pero no pudo ser de la partida y se le realizarán estudios para determinar la gravedad de su lesión.





En tanto, durante el encuentro, quedaron "tocados" otros futbolistas clave como los colombianos Wilmar Barrios y Edwin Cardona, Pablo Pérez (quien de todas maneras no podrá jugar ante Arsenal por haber llegado a la quinta amarilla) y Gino Peruzzi, quien entró como reemplazante de Jara. Por el momento, el club no ha difundido partes médicos respecto del estado de estos jugadores.



Gallardo también afronta una compleja situación. En el duelo ante Newell's sufrieron molestias dos jugadores claves: Enzo Pérez y Gonzalo "Pity" Martínez. Al conjunto "Millonario" le quedan por disputar en este 2017 no solo una fecha de la Superliga (adelantó su encuentro de la jornada 12° la semana que pasó con una victoria por 2-0 ante Unión), sino también la final de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán (el 9/12), que es el gran objetivo por delante.





El mendocino debió dejar la cancha a los 28 minutos del primer tiempo, mientras que "El Pity" pudo completar el encuentro a pesar de la dolencia. Una vez finalizado el duelo ante "La Lepra", se confirmó que Pérez sufrió una molestia muscular en el isquitibial derecho, en tanto que lo de Martínez es también una molestia muscular, pero en el recto anterior derecho.



"El Muñeco" espera por la evolución favorable de ambos para contar con ellos en el partido de la próxima semana ante Gimnasia de La Plata -con el que River cerrará su participación en la Superliga en el 2017- y, sobre todo, para la final de la Copa Argentina.