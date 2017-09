Se inaugura el Centro Cultural del conglomerado de la Olla

Jueves, 28 de septiembre de 2017

El miércoles, se llevará a cabo la ceremonia inaugural del Centro Cultural construido en el conglomerado de La Olla, que comprende los barrios Ongay, Paloma de la Paz, San Jorge, Serantes e Irupé.





Con la presencia de autoridades, el acto se realizará desde las 18.30 en el predio de la ex Estación del Ferrocarril General Urquiza (acceso por Nicaragua, entre Yofre y Ex vía).



La obra, apunta a la refuncionalización del galpón la ex vía, y se ejecutó a través de un convenio entre el Instituto de Cultura y la Unidad Central de Administración de Programas con Financiamiento Internacional, (UCAPFI) dependiente del Ministerio de Hacienda, mediante el Programa de Mejoramiento Barrial (PROMEBA).



La misma, brindará bienes y servicios culturales de calidad a la comunidad, en pos de potenciar el desarrollo local, la inclusión social y la integración de actores sociales.