La pobreza alcanza al 28,6% de la población

Jueves, 28 de septiembre de 2017

El INDEC informó que se redujo 3,4 puntos en un año y cayó 1,7 puntos respecto del final de 2016





Los datos económicos dieron señales de firme recuperación en los últimos meses. Este miércoles se conoció que el Estimador Mensual de Actividad Económica de junio creció 4,9% en comparación con junio de 2016. Si bien al promediar el año pasado la actividad sondeó su piso, en un 2016 que concluyó con una contracción de la economía de 2,3%, la contundencia del rebote permite prever que la expansión puede sostenerse en 2018.



La desaceleración de la inflación este año y la mejora del salario real, con incrementos que superaron el avance promedio de los precios, permitieron una caída en el número de habitantes que no acceden a la canasta básica, al menos desde la variable de los ingresos.



El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió el indicador de Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia correspondiente al primer semestre de 2017, que reflejó una drástica baja en la población que no puede acceder a los bienes y servicios básicos, al 28,6% del total, lo que equivale a unos 12 millones de personas, 1,7 punto porcentual menos que el 30,3% del fin de 2016.



Del total de personas en situación de pobreza, 6,2% son además indigentes (no llegan a adquirir los alimentos necesarios), 0,1 punto porcentual por debajo de la misma medición del año anterior.



Con una caída por debajo de 29% de la población, la pobreza descendió por debajo del umbral de diciembre de 2015, según los datos del Observatorio de Deuda Social de la UCA, caída que implica el nivel de pobreza más bajo desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia.



El año pasado, el INDEC había informado para el cierre del primer semestre de una tasa de pobreza de 32,2% y un 6,3% de la indigencia. Con la caída de 3,6 puntos, se concretó un sensible descenso de unos tres puntos en el término de un año, que constituye otro dato alentador sobre el rumbo económico: cerca de 1,5 millones de personas abandonaron la pobreza en el período.



En el mismo sentido se produjo el descenso de la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires en 3,8 puntos porcentuales, al 15,6% de la población porteña al término del primer semestre. En cuanto a la indigencia, el indicador se ubicó al finalizar junio en 3,9% de la población, mientras que en igual período de 2016 estaba en 5,6 por ciento.



La Dirección de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había calculado al finalizar el primer semestre de 2016 un porcentaje de pobres en el ámbito capitalino de 19,4% del total.



Durante la campaña presidencial, el propio Mauricio Macri recalcó que el principal objetivo de su gobierno sería el de sentar las bases para alcanzar la "pobreza cero" en los próximos años.