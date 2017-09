Aprovechó un semáforo en rojo para atacar a una auto

Jueves, 28 de septiembre de 2017

La ciudadana se detuvo por la capitalina Avenida Teniente Ibáñez. Un delincuente en moto ingresó al coche y arrebató un teléfono que estaba allí.



La modalidad tiene como antecedentes atracos de “motochorros” contra colectivos de larga distancia y sus pasajeros.





Una au­to­mo­vi­lis­ta fue víc­ti­ma de un “mo­to­cho­rro” que no tu­vo pro­ble­mas de in­gre­sar al co­che pa­ra arre­ba­tar un te­lé­fo­no ce­lu­lar que es­ta­ba jun­to a la dam­ni­fi­ca­da. Ocu­rrió mien­tras la ciu­da­da­na se de­tu­vo fren­te a un se­má­fo­ro en ro­jo, du­ran­te las pri­me­ras ho­ras de la no­che, en ple­na Ave­ni­da Te­nien­te Ibá­ñez, cuan­do la zo­na era muy tran­si­ta­da.





Ex­tra­o­fi­cial­men­te se ha­bía in­di­ca­do que la víc­ti­ma pres­ta ser­vi­cio en al­gu­na fuer­za de se­gu­ri­dad, aun­que es­te da­to no pu­do ser con­fir­ma­do aún. Des­de la Po­li­cía se in­di­có que el asal­to se co­me­tió pa­sa­das las 20 del mar­tes, cuan­do el co­che es­ta­ba a la es­pe­ra de que cam­bie la luz del se­má­fo­ro, ubi­ca­do en el cru­ce de Te­nien­te Ibá­ñez y Cuar­to Cen­te­na­rio (Men­do­za al Sur). Fue en ese mo­men­to que un su­je­to en una mo­to, la cual no pu­do ser iden­ti­fi­ca­da, se co­lo­có al la­do del co­che y sor­pren­dió a la con­duc­to­ra al in­gre­sar la mi­tad del cuer­po den­tro del au­to­mó­vil. Ape­nas hi­zo es­to, en cues­tión de se­gun­dos, aga­rró un te­lé­fo­no ce­lu­lar que te­nía la dam­ni­fi­ca­da y hu­yó.

Se­gún tes­ti­mo­nios ver­ti­dos a épo­ca se fue por una ca­lle la­te­ral, la Li­san­dro Se­go­via, por la que es­ca­pó rum­bo al Sur de la ciu­dad.

Tras es­to, la mu­jer fue ha­cia un in­mue­ble en las cer­ca­ní­as y se en­tre­vis­tó con agen­tes po­li­cia­les que re­co­rrí­an la zo­na, pa­ra in­for­mar so­bre lo ocu­rri­do. Si bien se mon­tó un ope­ra­ti­vo en­tre dis­tin­tas de­pen­den­cias pa­ra ha­llar al mal­vi­vien­te, aún no se pu­do dar con él.

Va­le des­ta­car que los ata­ques de “mo­to­cho­rros” a ve­hí­cu­los que aguar­dan fren­te a se­má­fo­ros tie­ne va­rios an­te­ce­den­tes, en­tre los que se dis­tin­guie­ron los acon­te­ci­dos en per­jui­cio de co­lec­ti­vos de lar­ga dis­tan­cia que fue­ron in­ter­cep­ta­dos al sa­lir de la ter­mi­nal, por Ave­ni­da Mai­pú, don­de los la­dro­nes des­tro­za­ron las ven­ta­nas de los óm­ni­bus pa­ra lle­var­se los bol­sos de pa­sa­je­ros. Es­tos he­chos de­man­da­ron dis­tin­tas me­di­das pa­ra in­ten­tar evi­tar los atra­cos.