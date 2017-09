Atacaron la casa de la joven que atropelló y mató al rugbier

Jueves, 28 de septiembre de 2017

Se trata de un pequeño chalet en San Rafael. Rompieron los vidrios de una ventana y la puerta





La casa de Julieta Silva, la joven de 29 años imputada por atropellar y matar a su novio a la salida de un boliche en la ciudad mendocina de San Rafael, fue atacada a piedrazos por un grupo de personas que no fueron identificadas. Los agresores lograron romper los vidrios de una ventana y la puerta de acceso.



Se trata de un pequeño chalet que en la parte de adelante tiene una obra en construcción. Según señaló Andrés Silva, el padre de Julieta, no es la primera vez que la casa es atacada. En el lugar, sobre la vereda, quedaron restos de los ataques y una de las piedras fue usada para romper los vidrios y el ingreso a la vivienda. A pesar de la violencia del hecho, el papá de la acusada le restó importancia al hecho y dijo: "Esto se repitió durante los últimos días" y agregó: "No pude identificar a los agresores".



Todo ocurrió el domingo cerca de las 18:00 cuando el hombre estaba en el lugar. "Escuché la rotura de los vidrios. No puedo arriesgar que este ataque esté relacionado con la muerte de Genaro (Fortunato) ni quiénes fueron los que hicieron los destrozos. Descarto que la familia de Genaro tenga algo que ver con esto", agregó.



Al hablar sobre Julieta, dijo que la joven "está mal" y que va "a ver qué pasa en este proceso". "La fui a ver a la cárcel varias veces", sostuvo. El viernes estaba previsto que se concretara el peritaje psiquiátrico a Julieta con la presencia de tres profesionales. También esta semana un especialista local le realizará el estudio oftalmológico para corroborar el grado de dificultad que tiene en la visión, ya que la joven argumentó que esa trágica madrugada no vio al joven rugbier tirado sobre la calle cuando lo atropelló y lo mató. Dijo que no llevaba puestos los anteojos y que padece astigmatismo.



La muerte del rugbier ocurrió en la madrugada del 9 de septiembre a la salida de La Mona Bar. Allí, Silva atropelló y mató a su novio, Genaro Fortunato, de 25, tras una discusión. La joven fue imputada por "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía".