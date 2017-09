Ordenaron la liberación de Juan Suris

Jueves, 28 de septiembre de 2017



El Tribunal Oral en lo Criminal Federal ordenó la liberación de Juan Ignacio Suris, que se hará efectiva la próxima semana.

El lunes, el abogado Matías Morla había anticipado que "Suris era un preso político y la prisión preventiva no podía ser para siempre". A raíz de estos dichos, Suris le pidió a su defensor oficial que pida su excarcelación, argumentando que "hace más de tres años que estaba detenido y que no tenía una sentencia firme".



Suris es el novio de la vedette Mónica Farro y amigo de Leonardo Fariña. La acusación que recae sobre él es la de ser el "jefe u organizador" de una asociación ilícita que facilitaba mecanismos de evasión tributaria a través de facturas falsas que eran utilizadas para incrementar los valores de gastos inexistentes de grandes empresas.



Para su liberación los jueces fijaron una caución de 475.000 pesos, que deberán ser depositados antes de salir de la cárcel de Saavedra. También Suris deberá fijar un domicilio estable y no podrá salir del país.



Juan Suris y Mónica Farro

Juan Suris y Mónica Farro



La defensa en el juicio oral la llevará adelante el doctor Matías Morla, y Suris recuperará su libertad el día jueves o viernes de esta semana, según precisaron fuentes judiciales.



En este sentido Morla también adelantó: "El día miércoles 4 de octubre, Juan contará su verdad ante la prensa y brindará detalles de la corrupción que vivió en el gobierno kirchnerista".



Suris estaba detenido desde enero de 2014. En enero de 2016 la Cámara Federal de Casación Penal había prorrogado la prisión preventiva de la ex pareja de Farro. El Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca tomó la decisión por la proximidad del juicio oral y porque consideraba que existía "riesgo de fuga" en caso de que fuera liberado.