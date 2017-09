Procesaron a un directivo de la AFIP por una maniobra para perjudicar a Elisa Carrió

Jueves, 28 de septiembre de 2017

El juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento por abuso de autoridad y embargó por la suma de $100.000 a un funcionario de la AFIP, Germán Bravo, en una causa en la que se investiga una maniobra para perjudicar electoralmente Elisa Carrió.





El hecho que derivó en el procesamiento sucedió en junio de 2013, dos meses antes de las elecciones primarias (PASO) de aquel año. El juez Rafecas describió el hecho que se inició a partir de la publicación en la tapa de la revista Veintitrés de una información que sostenía que Carrió era propietaria de un lote en el complejo "Chacras de la Cruz", en la localidad de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires. Esa publicación formaba parte del conglomerado de medios pagados por el kirchnerismo con una enorme cantidad de pauta oficial. En aquella nota se sugería que Carrió no tenía como justificar la compra del inmueble.



Luego de publicación de la noticia, sucedió algo bastante común: se presentó un particular e hizo la denuncia. La presentación también fue replicada en varios medios de comunicación, aunque no avanzó porque el fiscal Carlos Stornelli la desestimó por inexistencia de delitos.



Rafecas determinó en su investigación que al mismo tiempo que se cerraba la causa en la justicia federal avanzaba una investigación de la AFIP, por entonces en manos de Ricardo Echegaray.





Se determinó que el 3 de junio de 2013, Bravo, como Jefe de la Sección Penal Tributaria de la Regional Centro de la AFIP, se dirigió en persona a un Juzgado Federal en Campana para requerir el allanamiento del complejo de chacras en cuestión, sin razón de urgencia que lo justifique, a sabiendas de que el trámite debía hacerlo en la Capital (pues allí era la sede de la firma investigada), y alegando razones de "higiene y seguridad" por demás alejados de los reales motivos.



Cuando se concretó el allanamiento, el hecho fue profusamente difundido nuevamente por medios de la estructura financiada por pauta por el kirchnerismo.



Rafecas, en el procesamiento sostuvo que "la única forma de entender la velocidad en el trabajo y la urgencia en la presentación, es si se tiene en cuenta el contexto, anterior y posterior, en el que se llevó a cabo toda la maniobra dirigida a desprestigiar a la candidata Elisa Carrió previo a las elecciones de octubre de 2013″.