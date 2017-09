Rechazaron una cautelar de Eduardo Freiler para frenar el juicio político

Jueves, 28 de septiembre de 2017

El camarista había denunciado una maniobra del oficialismo para desplazarlo del Consejo de la Magistratura



La Justicia rechazó este miércoles una medida cautelar que presentó Eduardo Freiler con el objetivo de que se declarara la nulidad de su suspensión como Juez de la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal y su acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por supuesto "mal desempeño", dispuestas por el Consejo de la Magistratura.



Así se desprende de una resolución de primera instancia que dictó el juez Esteban Furnari. El camarista había denunciado una maniobra del oficialismo para obtener una mayoría circunstancial en el Consejo y desplazarlo, en un trámite que, según su parecer, "estuvo plagado de irregularidades e ilegalidades que afectaron los principios de legalidad y razonabilidad que deben imperar en un proceso disciplinario".



En esta línea, apuntó contra el consejero instructor del expediente, Pablo Tonelli, quien, para Freiler, "ratificó las referidas ilegalidades e irregularidades, desoyendo sus argumentos defensivos e ignorando las pruebas que desmintieron las acusaciones formuladas en su contra".



El Consejo suspendió a Freiler con un integrante menos de su composición total de 13 miembros, pues había sido cesado el consejero del Frente para la Victoria (FpV) Ruperto Godoy por no ser abogado, según dispuso la Justicia. Pese a que esperaba para jurar su reemplazante, Juan Mario Pais (de la misma fuerza), no se le permitió asumir para votar sobre la situación del camarista. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, le tomó juramento recién después de que el Consejo suspendió a Freiler.



"Lo relativo a la determinación de la legitimidad o ilegitimidad de la resolución cuestionada por la actora no trasunta una arbitrariedad o ilegalidad cuya configuración resulte acreditada en grado suficiente", consideró Furnari. Y agregó: "No se advierte mérito alguno para otorgar al derecho invocado por el peticionario una verosimilitud tal que justifique

otorgar la medida en cuestión".