El plan electoral de Cambiemos para el último tramo de la campaña

Jueves, 28 de septiembre de 2017

Habrá nuevos Centros de Transmisión de Datos y más escáneres en las escuelas; refuerzan los cursos de capacitación





No subestimar al peronismo, evitar el exitismo electoral de las PASO y mantener la guardia en alto. Bajo estas estrictas premisas impartidas por el presidente Mauricio Macri, el Gobierno se dispone a desplegar un plan electoral en tres dimensiones: lanzar una campaña con mucha presencia de funcionarios y obra pública en todo el país; proporcionar una fuerte capacitación a sus fiscales de mesa y reforzar las medidas de seguridad para los comicios de octubre.



"No podemos subestimar a los gobernadores del PJ que perdieron en las PASO y tampoco debemos descansar en una elección sin controles antifraude", resumió ayer ante Infobae un encumbrado ministro que sigue de cerca con Macri el pulso de la campaña. En este análisis se perfila una campaña corta pero intensa. En la Casa Rosada creen que la puja electoral que resta se acotará solo a dos semanas y, para ello, creen que deben estar bien preparados. Hay un "efecto temor" ante eventuales trampas o artilugios de la oposición de último momento que el Gobierno cree que se podrán reducir con dos elementos clave: una mayor capacitación a los fiscales y más control de las urnas.



Macri instruyó a cada uno de sus funcionarios a no mostrarse exitistas con el resultado de las PASO y a recorrer cada pueblo y provincia para mostrar las obras que están haciendo. El propio Presidente saldrá de caravana electoral intensa: en los próximos días viajará a Tucumán, Mendoza y el conurbano bonaerense. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros Rogelio Frigerio, Guillermo Dietrich y Francisco Cabrera también se pondrán al frente de la campaña con el despliegue de obra pública.



En esta idea de no subestimar al peronismo, desde el Gobierno creen que hará falta reforzar la campaña en aquellos lugares donde se perdió por poco margen como Santa Fe, Tierra del Fuego, Neuquén y Chubut. También se mencionó la idea de no desatender distritos donde Cambiemos dio una sorpresa electoral como San Luis, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos y Santa Cruz. "Los Rodríguez Saá o los Verna nunca descansan", refirió a Infobae un secretario de Estado al mencionar el eventual renacer del PJ en esos distritos donde les fue mal a eternos caudillos.



En el plano de la logística, el Ministerio del Interior ya dispuso el refuerzo de mecanismos de control. Así, se instrumentarán más Centros de Transmisión de Datos (CTD) para agilizar el envío de los telegramas al centro de cómputos; habrá un refuerzo de los camiones con GPS que transportan las urnas; y también más escáneres para que los presidentes de mesa transmitan rápidamente los resultados.



Según confiaron a Infobae fuentes calificadas de ese Ministerio, la idea es aumentar la presencia de unos 20 CTD en la provincia de Buenos Aires. Así, habrá casi 100 centros en un territorio que Cambiemos considera clave, ya que allí se dará la madre de todas las batallas contra Cristina Kirchner. Los CTD agilizarán el trámite de conteo de resultados. Asimismo, se prevé la implementación de más escáneres en las escuelas para que los fiscales y presidentes de mesa no incurran en errores de tipeo al traspasar los telegramas. El Correo dispone de varios escáneres conectados a PC "empadronadas". Esas computadoras envían los telegramas encriptados y con firma digital.



Claro que el refuerzo de medidas de seguridad no se dará solo en territorio bonaerense. Desde el Ministerio del Interior manifestaron que habrá un refuerzo de los controles en provincias como Formosa, Misiones, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y Tucumán. En la frontera norte por una acordada de la Cámara Nacional Electoral, la Dirección Electoral decidió instalar para estas elecciones unas 120 máquinas biométricas. Esta fue una idea que promovió Cambiemos con la intención de cruzar información, detectar irregularidades en el padrón y evitar "duplicidades" en el voto de toda la frontera norte. Así se implementarán en 1.000 mesas de unos 120 establecimientos de votación las máquinas biométricas en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco. Se trata de una prueba piloto en un lugar clave para el Gobierno.



A su vez, el otro eje que prevé ajustarse es el de la capacitación a los fiscales de mesa. Esa preparación apunta a más de un millón de simpatizantes del PRO y la UCR diseminados en todas las jurisdicciones. La secretaria de nexo parlamentario de la Jefatura de Gabinete, Paula Bertol, está a cargo de este ambicioso plan de formación que se empezó a desplegar el 23 de agosto en todo el país.



Según un organigrama de actividades de Cambiemos al que tuvo acceso Infobae, este entrenamiento a los fiscales se dará en provincias como Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, Santa Fe, Formosa, Chaco, San Luis, Neuquén, La Pampa, Entre Ríos y Córdoba.



"Debemos instruir y capacitar bien a nuestros fiscales que en las PASO cometieron errores, o fueron controlados por fiscales de la oposición. Cualquier margen de error se paga caro después", reflexionó un funcionario a cargo de la instrucción a los fiscales de mesa.



Desde el Ministerio del Interior revelaron que no hubo un exceso de errores en la confección de telegramas en las PASO. Solo se registraron unos 1.000 telegramas con errores de carga. No obstante, desde el Gobierno se promoverán en las siguientes semanas cursos de capacitación para presidentes de mesa y, en el momento de la votación, se les entregará a cada uno un folleto que contempla un instructivo bien gráfico para realizar la carga y envío al centro de cómputos de los telegramas.