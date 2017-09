El Superior confirmó la sentencia para Aranda

Miércoles, 27 de septiembre de 2017

El comisario había sido condenado a 3 años de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos o privados por ser el culpable del homicidio culposo, hace 12 años.



En su defensa, el Estado intentó negar responsabilidades.



La Corte provincial confirmó la sentencia Tribunal Oral Penal N° 1, que impuso al comisario Horacio Wilfredo Aranda la pena de 3 años de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos o privados que impliquen estar al frente de un grupo de personas, por el delito de homicidio culposo.



El fallo Nº 166/17, que lleva las firmas de los ministros doctores Alejandro Alberto Chaín, Guillermo Horacio Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz, rechazó los recursos de casación y confirmó la decisión del TOP, según trascendió en las últimas horas, mediante la página web del Poder Judicial de Corrientes.



Cristian Torres tenía 26 años y falleció en marzo de 2005, tras ser internado luego de ejercicios prescritos por el programa de exámenes de la Escuela de Policía.



CUESTIONAMIENTOS



En su defensa, el Estado provincial (a través de su Fiscalía de Estado) cuestionó el hecho de que el comisario Aranda fuera considerado funcionario público (de serlo, se interrumpía el cómputo que fija el art 67 del CP, por lo que no podría ser condenado con la vigencia de la acción penal que cronológicamente se encontraba fenecida).



También alegó que los hechos mencionados en la acusación fiscal y en la acusación particular no fueron corroborados en el debate ni se encontraba probado el nexo de causalidad, entre el supuesto hecho ilícito y el resultado de muerte por homicidio culposo de Torres como derivación de un único día de instrucción.



Finalmente, también sostuvo que la pretensión pecuniaria debía ejercerse en el fuero Contencioso Administrativo y no en el fuero penal.



A su turno, la defensa de Aranda reprochó al Tribunal de Juicio no haber valorado la totalidad de las pruebas de cargo y de descargo, haciendo notar que la Escuela de Cadetes y Oficiales correspondía a la Dirección General de Personal de Formación Policial, a cargo de un profesor de educación física, cuya jerarquía en la institución correspondía a la de Oficial Auxiliar. "Esa designación provenía de la superioridad y no le cabía al comisario Aranda la denominación de Director".



LA DECISIÓN



Los integrantes de la Corte provincial aseguraron que "a la luz del sentido común, del orden natural de las cosas y de las pautas proporcionadas por la sana crítica racional, todo el material probatorio rendido en la causa proporcionaba el nexo causal de la muerte de Cristian Torres cuyos ejercicios físicos sin interrupción y con esfuerzos impartidos por los instructores designados por Horacio Wilfredo Aranda".



DAÑO MORAL



Además, se confirmó la acción civil en orden al daño moral por la suma de 150.000 pesos, más intereses por el daño material que como chance reclamó su familia, haciendo responsable solidariamente al condenado y al Estado provincial.



"Sin fundamentos, el acusado impidió el traslado"

El martes 8 de marzo de 2005 la víctima, Cristian Torres presentó una descompostura con vómitos y náuseas, con un deterioro general que derivó en reposo por indicación médica. Otros 6 cadetes también experimentaron padecimientos físicos. Según consta en el fallo de la causa, la médica que los atendió consideró que Torres debía ser trasladado para un mejor estudio y que sin ningún fundamento, el imputado Aranda impidió esa recomendación médica. Durante todo el día martes el grupo de cadetes fue sometido a idéntica rutina del día anterior y el miércoles la víctima Cristian Torres presentaba anomalías de mucha importancia, ordenándose recién ese día el traslado al Sanatorio del Norte, teniéndose presente que en forma sucesiva también se internaron otros 6 cadetes más que fueron diagnosticados con la enfermedad o síndrome denominado "rabdomiolisis", producida por necrosis muscular, siendo una de las complicaciones más graves, la insuficiencia renal.