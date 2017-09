Sergio Massa: "Beneficia a las grandes empresas"

Miércoles, 27 de septiembre de 2017

El candidato a senador se refirió a la decisión del Gobierno de liberar el precio de la nafta





De campaña en Pergamino, Sergio Massa criticó la decisión del Gobierno de liberar los precios de los combustibles: "Es parte de una lógica que termina beneficiando a las grandes empresas, que tienen liberado el precio para arriba pero que tienen una cláusula que dice que si el precio del barril de petróleo cae el Estado cubre la diferencia. Terminamos en el peor de los mundos, que es privilegiando a cinco compañías y perjudicando a millones de usuarios. Nos pasa lo mismo con las tarifas: en la Argentina ningún servicio puede aumentar más que lo que suben los sueldos, porque sino la gente pierde poder adquisitivo, y esa es plata que se deja de gastar en otra cosa".



El candidato a senador estuvo acompañado por la diputada provincial María del Huerto Ratto, el diputado provincial Lisandro Bonelli, la candidata a diputada provincial Micaela Morán y los candidatos a concejales locales Marita Conti y Jorge Solmi.



"Nosotros tenemos la responsabilidad de corregir los errores del Gobierno, y contamos con un equipo que técnicamente está preparado para marcarle cuando se equivoca e indicarle el rumbo adecuado. El desafío no es destruir sino construir un camino alternativo", expresó.





Y agregó: "Creemos que se terminaron los miedos: el miedo a la vuelta al pasado y el miedo a que hay un solo instrumento para frenar el ajuste".





Asimismo, se refirió a la confirmación del fiscal Germán Moldes del pedido de desafuero y detención de Julio de Vido ante la Cámara Federal: "El desafuero de De Vido lo planteamos hace cinco meses, cuando renunciamos a nuestros fueros. Entonces dijimos que buscar destituirlo no era viable, que no alcanzaban los votos. En algunas cosas desde el Gobierno son muy funcionales, de hecho, al otro día de la sesión, De Vido y Aranguren estaban defendiendo la represas de Santa Cruz en una audiencia pública. Pareciera que para ciertos negocios los polos se juntan".





Tras ello, el candidato a senador se trasladó al centro de jubilados Centenario para mantener un encuentro con un grupo de adultos mayores. Allí, señaló: "ANSES tiene 60.000 millones de dólares, ganó 200.000 millones de pesos el año pasado. Nosotros planteamos muy claramente el 82% de la mínima para los jubilados y el Haber 14, que es que la ganancia de la ANSES a fin de año se distribuya, lo cual hubiera significado que cada jubilado hubiese cobrado entre 20 y 30 mil pesos más el año pasado".



Cerca del mediodía, el líder de 1País se desplazó al taller textil Confecciones de Sur, una PyME ubicada en el parque industrial distrital. Acompañado por los trabajadores del emprendimiento, indicó: "La industria textil y la mayoría de las industrias, sobre todo PyME, están viviendo una situación que es que tienen por un lado apertura indiscriminada de importaciones y por otro lado una fuerte presión impositiva que les quita la posibilidad de competir. Tenemos que aprender a defender lo nuestro, porque defender a la PyME es defender al trabajo argentino en un país en el que el 72% del empleo es PyME y el 80% de nuestra economía es mercado interno".



Y añadió: "Nosotros ambicionamos que la Argentina tenga un régimen de comercio administrado, que tengamos la capacidad de importar aquellas cosas que necesitamos y no cualquier cosa generando competencia desmedida o desleal. Por otro lado, planteamos una propuesta de rebaja de impuestos que no desfinancia al Estado, porque lo que hace es cambiar quienes los pagan: dejan de hacerlo PyME, trabajadores y jubilados, y empiezan a tributar bancos internacionales, empresas de juego y mineras".