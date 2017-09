“Valdés tiene equipo y un proyecto claro”

Miércoles, 27 de septiembre de 2017

“La gente va a votar a Gustavo Valdés porque él tiene equipo y es la llave para concretar las acciones y obras que nos posibilitará esta nueva alineación con la Nación”, aseguró el dirigente de Eli, Horacio Pozo





Consideró que “a los correntinos no le gusta los candidatos que niegan sus orígenes, que no se entiende vienen donde están parados. Nosotros en ese sentido somos muy coherentes, nuestro proyecto es claro, concreto y de frente a la gente”. “La gente va a votar a Gustavo Valdés porque él tiene equipo y es la llave para concretar las acciones y obras que nos posibilitara esta nueva alineación con la Nación. Algunos tuvieron esa relación con la Nación y no lo aprovecharon salvo para provecho personal”.



Por otra parte, destacó que Eli tuvo un crecimiento exponencial y esto se debe a mucho trabajo, trabajo que quizás para afuera no se visibilice pero nuestra labor política es constante y esto hace que hoy Eli sea una fuerza política de destaque, empuje y con perfil de conducción. “Es mucha la gente que se suma a nuestra propuesta, a nuestro modo de trabajar y hacer política y eso lo cristalizaremos, una vez más, en la buena participación que mas que seguro tendremos en estas elecciones de 8”.



Por último Pozo remarcó que “ los correntinos tiene en claro que quieren seguir mirando hacia el futuro y eso es acompañar a ECO+Cambiemos . Tenemos una gran oportunidad que no debemos dejar pasar”.