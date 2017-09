Valdés inauguró el pavimento de la avenida Paysandú y prometió mil cuadras más

Miércoles, 27 de septiembre de 2017

El candidato a gobernador Gustavo Valdés inauguró la pavimentación de la avenida Paysandú en la zona sur de la ciudad de Corrientes y se comprometió a “hacer en los próximos cuatro años mil cuadras de pavimento en la ciudad”, junto al intendente electo Eduardo Tassano.





El postulante de ECO+Cambiemos planteó así que Capital tiene “una gran oportunidad” para el “desarrollo de su infraestructura” con una nueva terminal de ómnibus, la autovía de la Ruta 12 y el segundo puente Chaco – Corrientes.



Pasadas las 19,30 de este martes, en la intersección de las avenidas Iberá y Paysandú, el Gobierno provincial inauguró los 630 metros de pavimento que construyó sobre esta última arteria. “Esta avenida le da más agilidad a la circulación del sur de la ciudad, por eso esta pavimentación es fundamental para los capitalinos”, afirmó Valdés al tomar la palabra en el acto respectivo, donde también fueron oradores Tassano y el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres.



Así fue que el candidato a gobernador señaló que “ahora estamos inaugurando el primer tramo de la avenida y el segundo ya requiere soterrar los cables de alta tensión, pero terminado este trabajo, la pavimentación continúa hasta el final (avenida Altagracia) y la vamos a estar inaugurando nuevamente con Tassano”.



“Este es el desafío que nos toca a los correntinos y es poder trabajar con la Provincia y la Nación, unidos y juntos por las grandes obras que necesita la ciudad de Corrientes”, consideró luego Valdés. Y entendió que “fue fundamental hacer este pavimento en una ciudad que no gobernábamos nosotros, pero que igualmente hicimos este tipo de obra, porque no discriminamos políticamente, como sí lo hicieron nosotros en la provincia y que por pensar diferente, el kirchnerismo no nos mandaban recursos desde Nación”.



El postulante de ECO+Cambiemos sostuvo así que “nosotros trabajamos de esta forma, no sólo en esta ciudad, sino también en el resto de la provincia. Pero Capital ahora tiene un gran desafío con respecto al desarrollo de su infraestructura, y así estamos ante la posibilidad de poder concretar el segundo puente Chaco - Corrientes, la autovía de la Ruta 12, que en pocos días se llamará a licitación, ya comenzamos a enripiar 500 cuadras, y con Tassano asumimos el compromiso público de hacer en los próximos cuatro años mil cuadras de pavimento en la ciudad y la nueva terminal de ómnibus”.



Finalmente, Valdés expresó que “hoy tenemos la gran oportunidad de alinear la Nación, la Provincia y el Municipio para trabajar de manera conjunta, porque somos parte del Gobierno nacional y el 8 de octubre vamos a estar ganando las elecciones para lograr esta alineación que nos va a permitir construir el futuro de todos los correntinos”.