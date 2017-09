Habrá sesiones extraordinarias para tratar un paquete de leyes económicas y judiciales

Martes, 26 de septiembre de 2017

Lo aseguró el senador Federico Pinedo al finalizar la reunión de Gabinete.



El oficialismo pretende aprovechar la nueva composición del Congreso para aprobar reformas impositivas y cambios vinculados al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público Fiscal



Por Silvia Mercado 26 de septiembre de 2017

smercado@infobae.com

Sesión en la Cámara de Diputados (Imagen de archivo)

Sesión en la Cámara de Diputados (Imagen de archivo)

El Gobierno aprovechará un resultado electoral que -imagina- será favorable para aprobar un paquete de leyes económicas y judiciales, según adelantó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, al salir hoy de la reunión de Gabinete nacional. Es que, como se trata de leyes que darán un nuevo piso institucional al país, necesita contar con la nueva composición del Congreso.



Pinedo dijo que entre octubre y diciembre también habrá debate legislativo, sobre todo discutiendo leyes como la del Presupuesto nacional. Sin embargo, aunque no las mencionó específicamente, las leyes vinculadas a reformas del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público Fiscal, por un lado, y a reformas impositivas, por el otro, serán incluidas en el paquete que el presidente Mauricio Macri elevará para el período extraordinario de sesiones, a partir de diciembre, cuando haya asumido la nueva composición de las Cámaras.



Ataque al candidato de Cambiemos



La reunión de Gabinete que hoy se realizó contó con la presencia del candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, aunque ya no es ministro. Se trató de una invitación especial para desagraviarlo por el escrache que ayer sufrió al salir de una recorrida que hizo por Avellaneda, donde fue a visitar la escuela pública N° 6 de Isla Maciel.



El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, reconoció en su twitter oficial que el candidato oficialista quiso "apropiarse de obras (de ampliación) que hace el municipio". Consultado por Infobae, Bullrich dijo que "las obras se están haciendo con fondos coparticipables de la Provincia". "De todos modos, fui a visitar la escuela invitado por la directora, que quiere respaldo para lograr que haya jornada extendida", agregó.



Así quedó el auto que trasladaba a Esteban Bullrich (@sebavinagre)

Así quedó el auto que trasladaba a Esteban Bullrich (@sebavinagre)

Bullrich también explicó que no se dio cuenta del escrache hasta que se fue. Contó que, al retirarse, vio un grupo de personas a las que saludó, y que no le devolvieron el saludo, pero no se inquietó. Al salir en el auto, notó que se acercaban con unas motos a tirarle huevazos y paquetes de harina que, sobre todo, impactaron al candidato a concejal por Cambiemos en Avellaneda, Sebastián Vinagre.



En diálogo con los periodistas de la Sala de Casa Rosada, Bullrich dijo que no va a reforzar la seguridad a raíz de este episodio. "Es la primera vez que me pasa, y lo atribuyo a minorías violentas. De hecho, me encontré con candidatos de Unidad Ciudadana en muchos lugares y no hubo ningún tipo de problemas para nadie", consideró.



Misa en memoria de un ex funcionario



Al concluir Gabinete, un grupo de ministros bajaron a la capilla que está en la planta baja de la Casa Rosada, donde se hizo una misa en memoria del subsecretario de Comunicación Pública, Juan Gentile, fallecido ayer por la mañana a la edad de 34 años, víctima de una implacable leucemia.



La vicepresidenta Gabriela Michetti, los ministros Andrés Ibarra, Carolina Stanley, Jorge Triaca, Guillermo Dietrich, el viceministro Mario Quintana, el secretario general Fernando De Andreis, el legal y técnico, Pablo Clusellas, se hicieron presentes. Además del director general de Prensa, Carlos Gallighani, y otros colegas de la Secretaría de Comunicación Pública. Los ya mencionados Pinedo y Bullrich también acompañaron la emotiva ceremonia donde se oró por que "la luz de Juan ilumine desde el cielo a sus amigos y compañeros en el camino por un país mejor".