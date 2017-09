El Gobierno anunció que presentará la reforma tributaria

Martes, 26 de septiembre de 2017

Lo confirmó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. "El problema es la falta de competitividad", indicó







El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, anticipó que el Ejecutivo presentará el proyecto de reforma tributaria "en las próximas semanas". Lo hizo durante el evento Economías Regionales, organizado por Infobae en un hotel del centro porteño.



"Van 21 meses y logramos alcanzar algunos de los desafíos que nos propusimos, aunque por supuesto el país tiene problemas pendientes", destacó el funcionario y señaló que -en materia económica- el Gobierno buscó "evitar que sobreviniera una gran crisis tras el agotamiento del modelo populista, y generar gobernabilidad. Para evitar la gran crisis lo que hicimos fue generar confianza, y tomamos algunas medidas que parecían imposibles, como salir de todos los cepos que no nos dejaban crecer".



Y agregó: "Ahora tenemos un solo tipo de cambio, un Banco Central independiente, recuperamos el INDEC, nos integramos de manera inteligente al mundo, que cuida el trabajo nacional pero que entiende que para crecer no podemos seguir aislados".



En ese marco, el titular de la cartera de Interior añadió que el Gobierno tiende "hacia el equilibrio de las cuentas públicas, porque sabemos que no se puede gastar más de lo que ingresa, siendo el Gobierno que más inversión social hace en la historia del país".





"Las PASO fueron un espaldarazo para nosotros, de que éste es el camino, porque los otros los transitamos y fracasamos. Ahora los que tienen que decidir esa continuidad son los ciudadanos a través del voto", remarcó.



Por otro lado, Frigerio aceptó que la Argentina tiene "un problema serio de competitividad", consecuencia de "dos vectores, la infraestructura y el impositivo". Así, remarcó que el Gobierno trabaja en "dar alivio fiscal a los sectores productivos y a la gente y tenemos que seguir, para presentar en las próximas semanas una reforma tributaria".