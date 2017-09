Tres presos se escaparon de una cárcel de San Martín

Martes, 26 de septiembre de 2017

Fue en la tarde del sábado a plena luz del día. Seis penitenciarios fueron desplazados de sus cargos sospechados de complicidad







Tres presos de la Unidad N° 47 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) lograron escapar durante la tarde del sábado, a plena luz del día. Los prisioneros, que permanecen prófugos, utilizaron una escalera "tumbera" y una soga con un gancho para poder saltar el muro y fugarse del penal ubicado en José León Suárez.



Sebastián Salazar Veliz, Juan Ángel Guerra Morales y Augusto González Carranza son los reclusos que huyeron desde el patio del pabellón n° 1 a las cuatro de la tarde. Las autoridades de la cárcel recién notaron el hecho cuando se hizo el recuento de internos del turno noche.





Por decisión de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia, seis hombres del personal penitenciario fueron desplazados esta mañana de sus cargos ya que sospechan e investigan si hubo complicidad de parte ellos a la hora del escape. Se trata del director del penal, el subdirector de Asistencia y Tratamiento, el jefe del penal, el encargado de turno, el jefe de turno y el oficial de servicio, quienes no podrán efectuar sus cargos hasta tanto no se compruebe que no tuvieron responsabilidad en la fuga.





En relación a los prófugos, todos estaban encarcelados por "robo calificado", dos de ellos condenados y uno procesado, y se sabe que uno de ellos está herido a partir de que encontraron una prenda manchada con sangre durante los rastrillajes que se llevaron a cabo.



El caso está investigado por la fiscal Gabriela López, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones de Delitos en Unidades Carcelarias de San Martín.



En marzo pasado, la Unidad N° 47 del SPB había sido protagonista de otra fuga, en la que uno de los presos logro escaparse después de huir de su pabellón y subirse a los techos con el objetivo de asesinar a otro de los internos. Fue aprehendido por el personal penitenciario que le dispararon con balas de goma.



A fines de agosto, otros siete prisioneros habían logrado escapar de una comisaría también ubicada en la localidad de San Martín, y cuatro de ellos fueron recapturados.