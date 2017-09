Atraparon al presunto autor de la tortura y el asesinato

Martes, 26 de septiembre de 2017

Se trata de Felix Amadeo Rosales, conocido como “El Porteño”, quien sería un peso pesado en el mundo del hampa.



Habría ultimado al productor yerbatero de 74 años quien fue golpeado hasta la muerte en su estancia en Felipe Yofre, Departamento de Mercedes.







Un lla­ma­do te­le­fó­ni­co a la Po­li­cía de Bue­nos Ai­res aler­tó que un pró­fu­go de la Jus­ti­cia se en­con­tra­ba en el par­ti­do de La­nús. Es­to de­ri­vó en la de­ten­ción de Fe­lix Ama­deo Ro­sa­les, con­si­de­ra­do un pe­so pe­sa­do en el mun­do del ham­pa. El arres­to es su­ma­men­te im­por­tan­te pa­ra Co­rrien­tes, ya que se cree que el de­te­ni­do se­ría el au­tor ma­te­rial del vio­len­to ase­si­na­to de Héc­tor Sar­to­ri, un pro­duc­tor de 74 años, quien fue tor­tu­ra­do has­ta la muer­te en su es­tan­cia en el 2015, du­ran­te un fa­lli­do in­ten­to de ro­bo.





Ro­sa­les era la pie­za que fal­ta­ba en el rom­pe­ca­be­zas con el que las au­to­ri­da­des de Co­rrien­tes se en­con­tra­ron al co­men­zar la pes­qui­sa an­te el tre­men­do ho­mi­ci­dio de Sar­to­ri, quien fue abor­da­do por un gru­po de de­lin­cuen­tes mien­tras es­ta­ba en su es­tan­cia en Fe­li­pe Yo­fre. La tra­ge­dia al­can­zó al pro­duc­tor por­que los de­lin­cuen­tes ha­brí­an te­ni­do el da­to fal­so de que la víc­ti­ma guar­da­ba 10 mi­llo­nes de pe­sos en su cam­po ubi­ca­do en el de­par­ta­men­to de Mer­ce­des, don­de que­dó ra­di­ca­da la cau­sa pe­nal.

En me­dio del atra­co y el for­ce­jeo con Sar­to­ri, uno de los la­dro­nes dis­pa­ró y ma­tó ac­ci­den­tal­men­te a un pre­sun­to cóm­pli­ce, Juan Car­los Mie­rez, cu­yo ca­dá­ver fue de­ja­do al la­do del cuer­po de Sar­to­ri. Es­to per­mi­tió avan­zar con la pes­qui­sa.

Al es­tar vin­cu­la­do a la ma­ca­bra tor­tu­ra, Ro­sa­les es­tá im­pu­ta­do por “ho­mi­ci­dio en oca­sión de ro­bo; ho­mi­ci­dio do­ble­men­te ca­li­fi­ca­do (por en­sa­ña­mien­to y cri­mi­nis cau­sa) en ca­li­dad de co­au­tor y por­ta­ción de ar­ma de fue­go de gue­rra, sin la de­bi­da au­to­ri­za­ción le­gal en ca­li­dad de au­tor, to­do en con­cur­so re­al”.

Si bien Ro­sa­les fue arres­ta­do el 22 de sep­tiem­bre, su de­ten­ción tras­cen­dió ayer. El me­dio co­le­ga Tu­Mer­ce­des.com de­ta­lló có­mo se pro­du­jo el arres­to en el par­ti­do bo­na­e­ren­se de La­nús. Du­ran­te el día se­ña­la­do a la sec­ción de In­ves­ti­ga­cio­nes de la Po­li­cía de Ave­lla­ne­da lle­gó la or­den de cons­ta­tar una lla­ma­da te­le­fó­ni­ca al 911, en la que se acu­sa­ba que un su­je­to bus­ca­do por ho­mi­ci­dio, lla­ma­do Fe­lix Ama­deo Ro­sa­les, vi­vía en un in­mue­ble por la ca­lle Ta­gle al 4000, del ba­rrio Vi­lla Ca­ra­za y que se tras­la­da­ba en un co­che Fí­at Sie­na. An­te la de­nun­cia anó­ni­ma, los in­ves­ti­ga­do­res cons­ta­ta­ron que Ro­sa­les era, efec­ti­va­men­te, el mis­mo que po­se­ía un pe­di­do de cap­tu­ra de IN­TER­POL por el ase­si­na­to de Sar­to­ri. De es­ta ma­ne­ra, los agen­tes se hi­cie­ron pa­sar por ci­vi­les y a bor­do de un au­to sin iden­ti­fi­ca­ción po­li­cial se cons­ti­tu­ye­ron en el do­mi­ci­lio men­cio­na­do, con­fir­man­do que en las in­me­dia­cio­nes es­ta­ba es­ta­cio­na­do el au­to de





Ro­sa­les por lo que mon­ta­ron una guar­dia. A las 16 ho­ras Ro­sa­les sa­lió de la vi­vien­da, abor­dó su co­che y echó a an­dar, sien­do se­gui­do por los bri­ga­dis­tas de In­ves­ti­ga­cio­nes.

Tras re­co­rrer va­rias cua­dras con el Fí­at Sie­na, lle­gó a Vi­lla Fio­ri­to, par­ti­do de Lo­mas de Za­mo­ra, sien­do in­ter­cep­ta­do por Ave­ni­da Re­con­do a la al­tu­ra 285. De es­ta ma­ne­ra fue atra­pa­do Ro­sa­les, de 54 años, quien se­ría co­no­ci­do co­mo “El Por­te­ño” en el ca­so Sar­to­ri.

Cier­ta­men­te fue al­guien muy es­cu­rri­di­zo y su cap­tu­ra no fue fá­cil. De­be re­cor­dar­se, en ese mar­co, que en oc­tu­bre del año pa­sa­do po­li­cí­as de Co­rrien­tes alla­na­ron una vi­vien­da en Bue­nos Ai­res (en con­jun­to con la Fuer­za lo­cal) don­de vi­vía Ro­sa­les. No obs­tan­te es­te ya no se en­con­tra­ba allí.

Co­mo se di­jo era la úl­ti­ma pie­za que fal­ta­ba en el rom­pe­ca­be­zas del ase­si­na­to.

Va­le re­cor­dar que en ju­nio, en la lo­ca­li­dad de Mer­ce­des, se en­tre­gó Jo­sé An­drés Ge­nes, quien fue vin­cu­la­do al ca­so co­mo el ide­ó­lo­go del ro­bo con­tra el yer­ba­te­ro sep­tua­ge­na­rio.

De­be des­ta­car­se el tra­ba­jo de la Di­rec­ción de In­ves­ti­ga­ción de De­li­tos Com­ple­jos (DIDC) de la Po­li­cía de Co­rrien­tes, cu­yo pa­pel fue fun­da­men­tal pa­ra arres­tar a los in­te­gran­tes de la ban­da, los cua­les son oriun­dos de dis­tin­tas pro­vin­cias por lo que se tu­vo tra­ba­jar en con­jun­to con efec­ti­vos de Cha­co, Bue­nos Ai­res y For­mo­sa.