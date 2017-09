Colombi inauguró refacciones en el hospital de La Cruz con una inversión de siete millones

Martes, 26 de septiembre de 2017

En el hospital San Antonio de Padua de La Cruz se concretó la inauguración de la primera etapa de la refacciones y entrega de equipamientos para los nuevos sectores, que demandaron una inversión de siete millones.



La inversión total prevista es de 20 millones de pesos que dejará totalmente renovado a este importante centro asistencial, que además en las próximas semanas recibirá una nueva ambulancia. Tanto el director, como el ministro y jefe del gobierno pusieron de relieve que es totalmente necesario profundizar las mejoras en el hospital, dado que el mismo absorbe casi el cien por cien de la demanda en Salud que existe de parte de la población local.







El gobernador de la Provincia encabezó la inauguración de las obras de refacción del Hospital San Antonio de Padua, lo acompañado del ministro de Salud Ricardo Cardoso, del ministro de Coordinación y Planificación Eduardo Vischi, del intendente local Mateo Maidana, del director de nosocomio Mario Fernández, el personal del mismo, ex combatientes de Malvinas de distintos puntos de la provincia y numerosos vecinos que se dieron cita en el lugar.



Las obras en esta denominada primera etapa consistieron en: Construcción sector admisión, emergencias, guardia, vacunatorio. Sala de atención y observaciones, Shock room, baños públicos, refacción integral de tres consultorios, del servicio de enfermería y emergencias, refacción de sanitarios del personal, nueva fachada y galería. A la vez que proveyó de muebles de escritorio, heladeras, camillas, carro de paro, tensiómetro, Cardio desfibrilador, Aspirador Multiparamétrico, todo ello con una inversión de 7.470.000 pesos, de un total de 20 millones se planean invertir para renovar totalmente el centro asistencial.



Gobernador Colombi



El gobernador al hacer uso de la palabra, expresó: “es una gran alegría poder estar concretando esta inauguración, que pone a este hospital de La Cruz en una muy buena posición, y que se encamina a convertirse en referencia en la zona. Y esto se logró en base a la confianza al compromiso, porque es cierto lo que sostiene el doctor Fernández, él se comunica directamente conmigo, le atiendo el teléfono, porque yo no tengo secretario, y así avanzamos en concretar las obras. Es cierto que falta, pero tenemos previsto una inversión de 20 millones en total, y que demandarán otras dos etapas, que van a dejar al hospital totalmente nuevo, a la vez que en los próximos días tendrán una nueva ambulancia, que ya fue adquirida por Salud Pública”.



Agregando: “Valoramos el compromiso de las autoridades, de la comunidad y en especial del director que viene bregando por superarse y por poner a este hospital en el máximo nivel, tenemos problemas para incorporar profesionales, estamos trabajando para solucionar este déficit, pero no es sencillo, no hay anestesista y eso condiciona cualquier otro servicio, pero estamos dispuestos a profundizar la búsqueda y resolver esta problemática. De todos modos, estamos muy bien encaminado y entre todos los sectores, vamos a poner al San Antonio de Padua en el más alto nivel del servicio sanitario de la Provincia”.



Ministro Cardozo



Por su parte, el titular de Salud Pública, Ricardo Cardozo, manifestó su satisfacción “por poder compartir la felicidad que sienten ustedes en el día de hoy”, recordando que “al momento de haberle expresado al Gobernador la necesidad de las obras para este hospital, él nos contestó raudamente, de manera favorable”.



En otro orden de temas, el funcionario provincial enumeró en el marco del acto que “toda la costa del Río Uruguay es testigo de las obras que hemos concretado desde la Provincia, como así también la provisión de equipamiento; en ciudades como Monte Caseros, Paso de los Libres, Yapeyú, Tapebicuá, Alvear, Santo Tomé, y también Gobernador Virasoro”.

Cerrando su alocución, el titular de la precitada cartera también manifestó su reconocimiento “a la gestión del intendente Mateo Maidana, en lo que respecta a su intervención en la asistencia primaria, a través del CAPS local, lo que demuestra la importancia de poder trabajar de manera mancomunada”.



Director Fernández



Dirigiéndose a los presentes, el titular del Hospital “San Antonio de Padua”, Mario Fernández, manifestó en un primer momento, “el orgullo que siento de contar con estas nuevas instalaciones”. Luego, solicitó al público asistente “un minuto de silencio en memoria de aquellos que ofrendaron su vida a esta Institución”.



“Quiero hacer un especial reconocimiento al personal médico, enfermeros, administrativos y trabajadores de distintos servicios que se ponen la Institución al hombro; como así también, a los miembros de la Cooperadora, que se sacrifican día y noche para sacarla adelante”, añadió el mismo, expresando su gratitud.



Continuando, el director del nosocomio agradeció “al Gobierno provincial por haber hecho posible el sueño de poder apuntar a ser un Hospital regional, que sea referencia en la zona, ya que se encuentra cerca de localidades como Alvear, Yapeyú, y Guaviraví”, a la vez que resaltó “el apoyo del Ministerio de Salud Pública, para solventar obligaciones que tenemos con distintos proveedores”.



Finalmente, Fernández le solicitó públicamente al mandatario provincial “que puedan continuarse la segunda y tercera etapa de este Hospital”, a lo que el jefe de estado provincial dio respuesta favorable, anunciando la continuidad de las obras, para el mes de noviembre.