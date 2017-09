Una ambulancia chocó con un auto y volcó

Lunes, 25 de septiembre de 2017

El accidente ocurrió en la intersección de Entre Ríos y Moreno





Una ambulancia de una empresa privada y un VolksWagen Passat protagonizaron un accidente en la intersección de Entre Ríos y Moreno, en el barrio de Congreso. El vehículo de emergencias terminó volcando y todos los involucrados debieron ser trasladados de urgencia.





El lugar del impacto fue a dos cuadras del Congreso de la Nación, allí el SAME desplegó un gran operativo para asistir a todos los afectados por el accidente, que en base a las primeras informaciones no habría tenido víctimas fatales.



Según información a la que pudo acceder Infobae el vehículo particular tenía un solo ocupante que al igual que dos de las cuatro personas que viajaban en la ambulancia, fueron llevadas al Hospital Ramos Mejía, mientras que las dos restantes resultaron derivadas al Hospital Penna. Todos son mayores de edad.





En el lugar trabajaban además del servicio de emergencias, agentes de la Policía de la Ciudad y el cuerpo de Bomberos.



Según relató una testigo a medios televisivos, se necesitó de varios efectivos para lograr sacar a las personas del interior de la ambulancia, ya que todos los que iban en ella quedaron atrapados dentro de la unidad.





"Fue un impacto brutal y un despliegue enorme, estaba por tomarme un café y lo escuché", dijo la mujer en diálogo con el canal de noticias TN.



Según comerciantes y vecinos, la testigo además precisó que: "El Passat venía por Moreno, pasando en verde y cuando lo hizo pegó contra la ambulancia", que circulaba por Entre Ríos en dirección a la Plaza del Congreso.