El dramático testimonio de una niña de 9 años que es víctima de bullying

Lunes, 25 de septiembre de 2017

Ocurrió en Santa Fe. La madre de la chica subió un video a las redes en el que la niña explica el calvario que vive día a día en la institución educativa





Un nuevo caso de bullying escolar no terminó en tragedia por milagro. Una mujer de Santa Fe publicó en las redes sociales un testimonio con el video de su hija de 9 años, en el que la nena reconoce que quiso suicidarse mediante la ingesta de pastillas debido al acoso recibido por parte de sus compañeros de escuela.



Angie Ledesma es una madre de Santa Fe capital que decidió hacer público el drama de su hija, Jazmín, quien padece un calvario cada día en la escuela Esperanza Solidaria, a raíz de las burlas y las agresiones por parte de un grupo de compañeros.



"Me muero de vergüenza de exponer a mi hija así. Jamás publico nada personal pero yo hoy hubiera llorado mi hija muerta por unos pendejos crueles", escribió Angie en su perfil de Facebook.





"Aunque la cambie de de escuela, hay otras nenas de su curso que pasan por lo mismo. Es injusto porque ella quiere a sus compañeros. Todo por cinco pibes que se creen vivos", agregó.







En el video, la madre le hizo repetir a Jazmín parte de lo que ella le contó sobre su padecimiento en el establecimiento educativo. La nena lloró de manera desconsolada durante todo el documento y hasta relató cómo intentó en su momento quitarse la vida.



"En la escuela me dicen gorda, me ponen la traba y cuando me caigo dicen que hubo un terremoto. Me tiran manzanas, frutas. Ya no quiero vivir más", afirmó Jazmín en medio de las lágrimas.



La niña aseguró haberle comentado junto a sus amigas a los profesores lo sucedido, pero indicó que desde las autoridades "sólo nos retan a nosotras. A los varones no les dicen nada".



En tanto, Ledesma le preguntó a su hija dónde había estado en los últimos días, y la nena abrió su corazón para comentar la drástica decisión que quiso tomar.



"Estuve en el hospital porque me quise matar tomando pastillas", afirmó Jazmín, mientras el llanto no se terminaba.



La madre indicó que su hija no quiere cambiarse de escuela, ya que tiene muchas amigas con las que forjó una gran relación. Sin embargo, la mujer aseguró no encontrar respuestas para el problema por parte de la institución educativa.



En tanto, el documento de la red social se viralizó rapidamente en internet. El video fue reproducido más de 72 mil veces, mientras que el post fue compartido en casi 2.500 oportunidades.