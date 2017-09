"Representamos a la clase media que no puede llegar a fin de mes" Lunes, 25 de septiembre de 2017 De cara a las elecciones de octubre, el candidato a senador por 1País afirmó que "en agosto quedó claro que la Argentina al pasado no vuelve"



"Un día van a ganar los que tienen que ganar", con ese lema el candidato a senador nacional por el frente 1País Sergio Massa lanzó un nuevo spot de campaña de cara a las elecciones legislativas de Octubre.



"Un día va a ganar la clase media. Un día van a ganar los que no tienen cuentas afuera. Un día van a ganar los que tienen los bolsos llenos de herramientas, y no de guita. Un día no te van a tener que tocar el timbre para saber que te escucharon", dice Massa en un video en el que se dirige a los ciudadanos.





El líder de 1País Massa continúa su mensaje hacia "los que no nacieron en cuna de oro". "Un día los que viven aportando van a sentir que el país les aporta. Un día conseguir trabajo va a dejar de ser un laburo. Un día van a dejar de cerrar fábricas, y vamos a fabricar trabajo", señala Massa.





En la misma línea, se dirige a los jubilados y los trabajadores, además de compartir su propuesta de seguridad "Alerta Buenos Aires", un sistema de alarmas gratuito que conecta los celulares de los vecinos con la policía. "Un día vamos a volver a sentirnos seguros (…) las rejas van a ser para los delincuentes y no para tu casa".



En tanto, el diputado realizó ayer un recorrido por el centro de la Provincia de Buenos Aires, donde visitó Azul, Las Flores, Rauch, Tandil y Olavarría, acompañado por su compañera de fórmula, Margarita Stolbizer, donde llamó a "votar por el futuro, para corregir el presente que nos duele".





"Representamos a los argentinos de clase media que luchan por llegar a fin de mes y sueñan con progresar. A los que quieren construir una alternativa plural y moderna que cree en el rol del Estado para defender la industria nacional", afirma Massa y agrega que "en agosto quedó claro que la Argentina al pasado no vuelve", en alusión a Cristina Kirchner.



Respecto a un posible debate con otros espacios, el ex intendente de Tigre indica que "tenemos el desafío de debatir que proponemos cada uno de nosotros (…) así la gente va a poder elegir sin miedo". Y advirte: "Lo que el votante tiene que saber es que hay quien necesita su voto para defenderse en Tribunales, nosotros renunciamos a nuestros fueros, y tenemos la libertad de pelear contra los supermercados por los abusos, para cobrarle a las mineras y a los bancos internacionales, o para plantear la necesidad de una justicia independiente sin ninguna dificultad".