Hoy es el día Internacional del perro callejero

Jueves, 27 de julio de 2017

La historia y los motivos que dieron vida a este homenaje. En Argentina 15 millones de animales viven en las calles ante la ausencia de políticas estatales que los incluyan





Desde el 27 de julio de 2008 se conmemora el Día Internacional del perro callejero a modo de homenaje y para concientizar sobre la mala vida que padecen los millones de animales condenados a las calles, donde nacen y mueren por golpes, hambre, enfermedades, atropellados más un largo y penoso etcétera.



El día fue instaurado por Ignacio Gac, un estudiante de periodismo de la Universidad de Santiago de Chile, comprometido con la realidad de los perros en las calles que eligió esta fecha porque julio es el mes más frío de su ciudad y durante el cual las lluvias son intensas, por lo que durante esas semanas los animales están más expuestos a la muerte y padecen todo tipo de pesares. Además, aparte de hacer visible la realidad puso foco en la adopción de estos animales como una posible manera de reducir la cantidad de individuos en las calles.



Gac publicó su idea en las redes sociales pidiendo que este sea un día de solidaridad tomado no para protestar sino de ayudar a esos miles de animales (miles era la cifra en su país en ese momento). Las maneras de ayudarlos que propuso fue llevándoles comida, abrigo, pero también concientizando en la importancia de la adopción. Así lo dijo a un medio chileno: "Estaba reflexionando sobre las típicas fechas que existen y de una manera muy natural nació esta idea. Me di cuenta de que los perros merecían un mejor trato… En ese tiempo había otra mentalidad. Hice un grupo en Facebook donde expuse el tema y sorpresivamente la gente se empezó a unir. Había miles de adherentes y harta interacción. Lamentablemente, a Mark Zuckerberg no le gustaban esos grupos con tanta gente y los borró todos. Sin embargo, la idea quedó". Su idea se propagó rápidamente en América Latina y se extendió al mundo.



Además, entonces subrayó que el fin de su propuesta "es motivar a todas las personas a ser conscientes de la existencia de los perros callejeros, ayudarlos de forma concreta y, a la vez, hacer ese juego publicitario que ayuda a la causa. El objetivo es que todos se muevan. No hay requisitos, no hay manifestación oficial, no hay que ser un acérrimo animalista, todos podemos preocuparnos de aquellos perros de forma autónoma. Incluso puede ser entretenido, ya que puede ser un excelente panorama juntarse con los amigos a darles algo de cariño a estos animales, alimentarlos, darles abrigo, higiene, y ojalá haya adopciones".



En conmemoración a este día, el pasado sábado se unieron ocho ciudades de Argentina para manifestarse en pos de los derechos de los perros y gatos que viven en las calles.





En Argentina, actualmente 15 millones de animales viven en las calles, perros y gatos. Nacen, viven y mueren en las calles sin conocer el calor de un hogar. Mientras eso sucede no dejan de crecer los criaderos de perros, legales y clandestinos, y la lamentable idea de poner a determinadas razas, que suelen ser alteradas genéticamente para darle características de mercadería, de moda.



“Los animales son seres sintientes que merecen respeto y que el último lugar donde deberían estar es la calle”

Para hacer visible la realidad que padecen esos millones de animales que aún no encontraron un hogar cientos de personas se manifestaron el sábado 22 en ocho ciudades de manera simultánea. Lo hicieron con el objetivo de "hacer visible la violencia que tenemos naturalizada respecto de los animales en situación de calle", aseguraron desde Comunidad Animalista Argentina. En ese tono denuncian: "Hay 15 millones de animales en situación de calle en nuestro país y la gente los ve. A muchos les molestan, a otros les duelen, pero la mayoría ignoran que son víctimas de violencia. Y esto tiene que ver con la ausencia de educación, tanto formal como informal… Tenemos metido muy adentro que si hay un animal en la calle es culpa de un humano que lo abandonó, pero tiene que ver con algo mucho más profundo que no nos enseñan: los animales son seres sintientes que merecen respeto y que el último lugar donde deberían estar es la calle, por eso pedimos solidaridad con ellos porque no eligieron estar ahí".



Para esa comunidad, una de las convocó a la manifestación del sábado, "el día del perro 'callejero' también tiene como objetivo visibilizar la ausencia del Estado en material de control de la superpoblación de animales". La afirmación la basan en que "siguen permitiendo que existan criaderos y que estos animales sigan siendo cosas que se venden; se permite una fabrica de violencia en las que a esas madres les quitan los cachorros con apenas 45 días solo para el lucro de quienes viven de esa maternidad destruida". A esta terrible realidad, Comunidad Animalista agregó: "Cuando esas hembras no pueden producir más son abandonadas y descartadas como inservibles. Además, todo el comercio alrededor de los animales de raza incita al robo, al secuestro, a la reproducción y a la venta indiscriminada".



“Pedimos solidaridad con los ‘callejeros’, porque no eligieron estar ahí””

Por otra parte, hicieron foco en el impacto social que la violencia contra los animales tiene ya que hoy se considera que si una persona es capaz de agredir a un ser tan indefenso como un animal ese agresor no está lejos de violentar a otra persona que considere débil o inferior.



Reclamos claros: responsabilidad estatal



Ciento de personas se manifestaron en todo el país para reclamar por los derechos de los 15 millones de animales que viven en las calles. En Buenos Aires el epicentro fue el Obelisco.

Los activistas que hoy ponen voz a la violencia que padecen millones de perros y gatos en situación de calle reclaman que se transformen las perreras, también llamados zoonosis o antirrábicos, en hospitales públicos veterinarios. "No estamos pidiendo mayor presupuesto, simplemente pedimos el derecho al ambiente sano y a la salud pública del que todos los ciudadanos debemos gozar", dicen y aseguran: "Todos los centros de zoonosis cuentan con presupuestos que hoy no se destinan a los animales. Cuando esos recursos tengan como finalidad las castraciones y la prevención de enfermedades en animales tendremos una sociedad más sana y con mayor salud pública".



La propuesta de los proteccionistas para lograrlo es que se concientizar a toda la población. "No se trata de elegir perros o niños, se trata de perros y niños, de gatos y abuelos, de animales no humanos y animales humanos… En definitiva, es el respeto a todo ser sintiente y necesitamos una sociedad menos violenta y para esto trabajamos los animalistas: para que deje de violentarse a los seres más sensibles y vulnerables de toda la cadena de violencia que son los animales no humanos".



“La única solución son las castraciones y el cierre de criaderos”

En el día de los perros que viven en las calles, el mejor pedido o aspiración es que dejen de estar allí. Y la manera de lograrlo es comenzar por castraciones masivas antes del primer celo y que las campañas de esterilización se hagan en todo el país para que dejen de nacer animales automáticamente condenados a vivir en las calles. "Para que en Argentina deje de haber animales en situación de calle la única solución son las castraciones y el cierre de criaderos. Esto no pasa por el derecho de un humano a tener un perro de determinadas características o raza, todo lo contrario, pasa porque estamos en una situación de vulnerabilidad total que es la superpoblación de animales urbanos".



Finalmente, desde Comunidad Animalista se refirieron al evento del pasado sábado: "La finalidad fue hacer visible la ausencia del Estado en materia de educación y en políticas públicas preventivas". Respecto a esas políticas, en la provincia de Buenos Aires, donde hay 6 millones de animales en situación de calle, "desde 2008 existe la ley 13.879 que obliga al Estado a castrar hasta lograr el equilibrio poblacional en la provincia y en los municipios. Además, obliga a la provincia y a los municipios a desparasitarlos, pero nada de eso sucede". Por esto mismo, los activistas aseguran que "las víctimas de la desidia son tres: el animal, la sociedad en cuanto a su derecho a un ambiente sano y la sociedad en cuanto a la salud pública".



Para firmar la petición que pide por el cumplimiento la Ley 13.879, puede hacerlo aquí.