Agustina Cherri: "Las cosas no salieron como deseamos" Jueves, 27 de julio de 2017 La actriz salió a aclarar en las redes sociales que la historia continuará en las plataformas digitales de Telefe. Y contó cómo tomó la decisión del canal de levantar del aire la ficción donde ella es la protagonista



La actriz Agustina Cherri (34) utilizó su cuenta de Instagram para expresar sus sentimientos tras el levantamiento de la televisión abierta de Fanny, la fan, la tira que la tiene como una de las protagonistas.



"Siento que ante tanto movimiento a raíz de que Fanny La Fan no está más al aire, vale la pena aclarar que tanto Telele como Underground y todo los que hacemos este programa, lo soñamos y lo realizamos con un enorme amor, respeto y dedicación, las cosas no salieron como deseamos, y eso siempre es triste, pero son las reglas del juego de nuestra profesión", escribió la actriz, que finalmente decidió salir a aclarar las cosas en las redes sociales.



"Tenemos la suerte de tener trabajo, de ser un grupo feliz, y de estar orgullosos de lo que hacemos. El programa se seguirá emitiendo por telefe.com + mitelefe y nosotros terminaremos esta historia con las ganas de siempre. Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por nosotros, nos apoyaron y nos llenaron de cariño. GRACIAS ", agregó.



Para concluir, Agustina Cherri negó que haya tenido un ataque de llanto cuando en los estudios de Telefe se le comunicó la decisión del canal de levantar del aire a Fanny, la Fan. "Ni me asistió una ambulancia ni nada de las demás cosas que se dijeron", aseguró.



Fanny, la fan no fue el éxito que esperaba que fuera Telefe. Tenía el destino de competir con la hasta ficción del año, Las Estrellas, pero ni el rating ni los tiempos jugaron a su favor. La emisora decidió sacarla del aire apenas un mes después de su estreno y pasarla a su plataforma web, donde se seguirá emitiendo hasta su final.