Todo lo que hay que saber sobre el nuevo paquete para ver el fútbol por televisión

Miércoles, 26 de julio de 2017

Los cableoperadores ya ofrecen el nuevo servicio para el Torneo de Primera División. Su costo será de 300 pesos mensuales







El Fútbol Para Todos (FPT) llegó a su fin y un nuevo régimen comenzará con el nacimiento de la Superliga. Las empresas Fox y Turner se unieron para ganar la licitación y serán los nuevos encargados de comercializar los derechos del fútbol.



Hasta cuándo será gratis:



Los partidos de la liga argentina se podrán observar de manera gratuita (siempre y cuando uno ya sea abonado al cable) hasta el 30 de septiembre en definición estándar (SD).



Cablevisión: no lo pasará en su versión "Clásico", pero sí en Cablevisión Digital, Cablevisión HD y Cablevisión Flow.



DirecTV: lo transmitirá en sus seis variantes: las dos SD y las cuatro HD (alta definición)



Telecentro: la empresa aún no se explayó al respecto. Recién la semana próxima informará sobre el paquete.



Cuánto costará el "Pack fútbol":

TNT Sports



Los tres cableoperadores ofrecerán el paquete por 300 pesos, con la salvedad de que el abonado deberá tener, al menos, el servicio digital de la empresa.



Qué canales pasarán los partidos:





Los canales serán Fox Sports Premium (Fox) y TNT Sports (Turner).



Cablevisión: en la versión digital Fox Sports será el 123 y TNT Sports el 124, mientras que en HD Fox Sports Premium figurará en el 603 y TNT Sports en el 604.



DirecTV: en SD TNT (502) y Fox Sports (605), mientras que en HD TNT Sports aparecerá dentro de la grilla en el canal 1603 y Fox Sports Premium en el 1604.



Telecentro: la empresa aún no dio precisiones al respecto.



Cómo será la distribución de los encuentros:



Siete encuentros irían dentro de lo que comprenderá Fox Sports Premium, mientras que los otros siete se verán por TNT Sports.



Todos serán gratis en SD (definición estándar) hasta el 30 de septiembre, pero el que quiera verlo en mejor calidad deberá contratar el "pack fútbol". Desde octubre, la intención es que cuatro partidos sean "abiertos" y 10 "codificados".



La diagramación para la primera parte de la competencia prevé dos encuentros el viernes, cinco el sábado, cinco el domingo y dos el lunes.