Gallardo: "El doping me desconcertó muchísimo" Miércoles, 26 de julio de 2017 El entrenador "millonario" se refirió a los positivos de Martínez Quarta y Mayada, a los que defendió enfáticamente





Los casos de doping de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada originaron un cimbronazo en el Mundo River. A Marcelo Gallardo se le anularon dos alternativas importantes dentro de su plantel y su trabajo se hizo cuesta arriba, pero los protagonistas están repuestos, esperando por volver al ruedo de manera oficial.



El entrenador expresó las sensaciones que le dejó esta compleja situación que lo mantiene en vilo hasta hoy: "Me desconcertó muchísimo, no esperábamos algo así. El comportamiento nuestro ha sido el mismo en estos tres años. No deja de ser una sorpresa".



Durante su entrevista con Fox Sports, el Muñeco puso las manos en el fuego una y otra vez por sus dirigidos: "Estamos hablando de dos de las personas más honestas y leales con las que he trabajado. Nos ha tocado, me ha movilizado muchísimo, me he sentido dolido porque no encontrábamos la causalidad del asunto".



A la espera de cuándo saldrá la sanción oficial y con la incertidumbre por no saber cuánto tiempo les demandará, el DT contó que "el proceso de dolor ellos ya lo tuvieron" y en cuanto a su presente deportivo, aseguró: "Los siento bien, se entrenan con mucho profesionalismo". También remarcó el compromiso de ambos por el equipo e insistió con que el hecho de tener la conciencia tranquila los hace mantenerse enfocados.



"Hay muchas cosas que se me pueden escapar porque no soy perfecto para estar en todos los detalles, pero no es cuestión de buscar culpables", opinó el estratega riverplatense. Y concluyó diciendo que internamente continúan buscando qué se les pasó por alto para desencadenar esta complicada situación.