La espectacular figura de Nazarena Vélez en Miami

Miércoles, 26 de julio de 2017

La actriz se encuentra tomando unos días de descanso en Estados Unidos y compartió algunas imágenes muy sensuales en las redes sociales.



Nazarena Vélez (40) cautivó a sus seguidores en las redes sociales con su espectacular figura, mientras disfruta del sol en Miami. Además, mostró la divertida reacción de su hijo Thiago (6) cuando le habló de la posibilidad de conseguir novio.



"Sol, arena y piscina", escribió la actriz desde Estados Unidos en su cuenta Instagram, junto con una foto de ella tomando sol en bikini, muy sexy.





Nazarena no estaba sola. En su viaje la acompañó su hijo menor, Thiago, que no la dejó sola ni a sol ni a sombra, la cuidó y se mostró muy celoso de su mamá.





"Cada cual tiene su custodia personal (juro por Dios, esto no es joda) No puedo más de amor. Que nadie se atreva a tocar a mi vieja", escribió en su posteo, mientras se ve a su pequeño detrás de ella, de brazos cruzados, mirando que nadie se le acerque.



Más tarde subió un divertido video: "¿No vas a dejar que nadie se acerque? Nunca voy a conseguir novio", le preguntó ella y él, muy seguro respondió: "Nunca jamás".



Nazarena le contó a Teleshow que el motivo de su viaje se debía a su cumpleaños (el martes). Desde que murió su hermana Jazmín en el 2010 nunca lo volvió a fesejar y quería estar afuera con su hijo.



