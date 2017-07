Horóscopo para hoy 26 de julio del 2017 Miércoles, 26 de julio de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

Horóscopo de hoy: Acciones a favor y en contra de la amistad condicionan la vida y marcan fuertemente el destino. Cambios inesperados se avecinan.

Amor: Tu optimismo estimula el mejor lado de tu pareja. Debes consultar con tu pareja sobre decisiones que afectan a tu trabajo.

Riqueza: Sé prudente en los tratos monetarios, no arriesgues, sobre todo si se trata de asociaciones, o de la elección de tus socios.

Bienestar: Contribuye a que otras personas se sientan bien consigo mismas, esta actitud te retroalimentará y hará que tú te sientas bien contigo mismo.



Tauro

Horóscopo de hoy: Serás reconocido por quienes admiras. Buena etapa respecto a tu lado creativo, sé original y cosecharás tu siembra.

Amor: No esperes grandes conmociones en materia de romance porque las cosas están bien calmadas. Aparecerán pensamientos positivos.

Riqueza: El dinero no lo es todo. Tendrás que renunciar a una parte de la idea para poder afrontar luego proyectos ambiciosos.

Bienestar: No temas por circunstancias externas, recuerda que la fuerza y el poder residen en tu interior. No permitas que la inseguridad se instale en ti.



Géminis

Horóscopo de hoy: La suerte estará de tu lado en la jornada de hoy. Intenta realizar todo tipo de tramites burocráticos que tuvieras pendientes.

Amor: Los roces con tu familia política están interfiriendo en tu relación. Deja tu orgullo de lado e intenta limar las asperezas.

Riqueza: Se presentarán oportunidades irrepetibles a nivel económico. Mantente en estado de continua alerta en el día de hoy.

Bienestar: No puedes ir por la vida dependiendo de la opinión de los que te rodean para subsistir. Siempre busca crear tu propio camino y se fiel a tus ideales.



Cáncer

Horóscopo de hoy: Las condiciones se darán favorables para intentar un acercamiento diplomático con quienes tuvieras discusiones recientemente.

Amor: Disfrutarás de la libertad de la soltería después de mucho tiempo. Deja atrás los recuerdos de esa relación negativa para ti.

Riqueza: Se presentarán oportunidades de adquirir ciertos objetos que habías estado buscando por largo tiempo. No las desperdicies.

Bienestar: Todos tenemos ciertos eventos en nuestro pasado del que desearíamos escapar por siempre. Acepta tus actos y aprende a vivir con las consecuencias.



Leo

Horóscopo de hoy: Ternura, atracción y una comunicación esplendida. Perfecto intercambio comercial. Reunión poco planeada sale genial.

Amor: No esperes más tiempo para conquistar el corazón de la persona elegida. Corres el riesgo que la magia desaparezca.

Riqueza: Por una vez, la honestidad no es la mejor política en cuestiones de dinero. Una mentira sin importancia no hará ningún daño.

Bienestar: Lo mejor para hoy, si te encuentras deprimido, es salir a divertirte, te encontrarás con amigos que te harán olvidar las dificultades vividas.



Virgo

Horóscopo de hoy: No te excedas, las invitaciones sociales son más numerosas de lo que puedes manejar. Escoge las que menos fatigosas te resulten.

Amor: Mediante el compromiso y el intercambio de información podrás ganar en armonía y comprensión con tu pareja.

Riqueza: Excelente posición para fines comerciales, para organizar y distribuir. No ignores que eres necesario para desarrollar.

Bienestar: Quédate tranquilo, el cuadro global es positivo y el avance y los logros están en tu camino. Mantente trabajando y no te defraudarás.



Libra

Horóscopo de hoy: Contarás con más información de la que desearías tener respecto a seres queridos. Pero distingue entre verdades y mentiras.

Amor: Hoy puedes encontrar a la persona de tu vida, y si no, será mañana. Pero no te desesperes porque nunca es tarde.

Riqueza: Noticias inesperadas te harán hacer un viaje corto por una cuestión laboral, y tendrás que resolver cosas sobre la marcha.

Bienestar: No estés expectante en todo momento del reconocimiento de tu entorno, es muy importante que reconozcas tu propio esfuerzo.



Escorpio

Horóscopo de hoy: Tu falta de concentración a la hora de llevar a cabo tus actividades te jugará otra mala pasada. Ten cuidado.

Amor: A tu pareja le costará seguirte el tren, ya que estarás avasallante, atrevido y de excelente humor. Unan sus fuerzas.

Riqueza: Impulsividad y tenacidad se darán la mano gracias a la ayuda de los astros. Los intereses financieros se verán favorecidos.

Bienestar: Mostrarte humano ante tus subordinados no menoscaba tu autoridad, por el contrario, aumenta la colaboración y el respeto mutuo. Sé más comprensivo.



Sagitario

Horóscopo de hoy: Momento de lujo para concretar tus planes y hacer cambios de fondo. Pero no te duermas en los laureles, deberás ponerte a trabajar.

Amor: Todo indica que asuntos que empezaron como una aventura se van a transformar en serios. Cambios centrados en la educación.

Riqueza: Tendrás que asumir una responsabilidad reemplazando a alguien de mayor jerarquía que tú. Será una oportunidad para mostrarte.

Bienestar: Algunos pueden confundir impetuosidad con inmadurez. Respeta los ideales de tu gente querida y ellos te respetarán a ti.



Capricornio

Horóscopo de hoy: Disgusto con un miembro de la familia que sistemáticamente rechaza tus propuestas. Enfréntalo, seguramente hay algo más.

Amor: Condiciones que favorecen los viajes y la vida lejos del lugar de residencia. Conocerás a alguien que hará que te establezcas.

Riqueza: Tu vida económica podría tomar otro rumbo, todo depende de ti. Mucho cuidado con las ofertas, hasta no verlas no creas.

Bienestar: Si te abres un poco, te vas a enterar de cosas muy interesantes para el futuro. También tienes que cuidar más tu bolsillo.



Acuario

Horóscopo de hoy: No te entregues a la desesperación y saca enseñanzas para seguir adelante. Cambios que te enorgullecen.

Amor: El amor será un sentimiento importante hoy, disfrutarás de una gran sensualidad y vitalidad. La pareja estará fortalecida.

Riqueza: Deja de lado temas poco trascendentes y presta más atención a tus obligaciones laborales. Obtendrás beneficios importantes.

Bienestar: Si no te resuelven tus problemas, lo mejor es cambiar de táctica, será una buena salida. Observa las cosas desde varios puntos de vista.



Piscis

Horóscopo de hoy: El camino de tu carrera está viéndose claro de obstáculos, pero no puedes ver lo que te espera a la vuelta de la esquina.

Amor: Organiza una salida con amigos y tendrás un romance que saldrá totalmente de lo previsto. Hoy tu atractivo está a pleno.

Riqueza: Procura poner todos tus sentidos en el trabajo, si te centras en tus asuntos te verás recompensado en lo económico.

Bienestar: Cuida en todo momento tu actitud y no pierdas la esperanza de lograr lo que quieres. Ten más disciplina, constancia y perseverancia.