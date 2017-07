Los tres argentinos que juegan en el exterior que Boca tiene en carpeta

Miércoles, 26 de julio de 2017

Tras la conflictiva salida de "Ricky", el elenco de Barros Schelotto tiene en carpeta a tres jugadores de peso





El lamento por el escándalo que significó la mediática salida de Ricardo Centurión duró poco en Boca. La dirigencia se puso a trabajar rápidamente en encontrar los nombres que puedan suplantar a un futbolista de la calidad del mediocampista de 24 años que ayer informó que no seguirá en el club con un duro comunicado.



Según anticiparon en el noticiero SportsCenter del canal ESPN, el Xeneize tiene en carpeta a tres futbolistas argentinos de peso que juegan en el exterior para cubrir el hueco que dejará Ricky: Nicolás Gaitán, Eduardo Salvio y Ángel Correa.



El panorama es difícil para Boca si se tiene en cuenta que son tres apellidos de renombre con espacio o proyección en los equipos que se encuentran actualmente.



Gaitán, que en el 2010 emigró del club xeneize al fútbol portugués, se encuentra actualmente en el Atlético de Madrid. Hace un año el equipo dirigido por Diego Simeone le pagó 25 millones de euros al Benfica por su ficha y lo tuvo como una pieza clave este temporada: disputó 36 partidos y anotó 4 goles. Parece improbable que consigan sacarlo del Colchonero.





El Toto Salvio es una de las principales figuras del Benfica y uno de los apellidos siempre codiciados por las instituciones más importantes de Europa. Con 27 años y recientemente citado por Jorge Sampaoli a la Selección, el ex Lanús fue tasado hace tiempo atrás por encima de los 20 millones de euros. Para colmo, es seguido de cerca por el Sevilla español.





El caso de Correa es diferente al de los dos anteriores, pero no por eso menos complejo. Angelito fue vendido en 2014 por 7 millones de euros al Atlético de Madrid y si bien no es un habitual titular, el Cholo lo utiliza como recambio porque planea llevar de a poco al delantero de 22 años.



No es la primera vez que Boca lo quiere: hace un año se planteó sumarlo a préstamo, pero la negociación no llegó a buen puerto. Como si ese antecedente no bastara para poner un manto negativo sobre la situación, la Real Sociedad lo tiene en su radar y podría desembolsar 12 millones de euros por su ficha.



Si se toma en cuenta las cotizaciones y la importancia que cada uno tiene en sus equipos, los grandes sueños de Boca podrían esfumarse rápidamente. Hasta el momento, el reemplazante que Guillermo Barros Schelotto tiene en el plantel es Edwin Cardona, quien llegó a préstamo por un año y tendría una cláusula de compra de 10 millones de euros.