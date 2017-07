DPEC instala electro generadores para suplir a TRANSNEA

Miércoles, 26 de julio de 2017

Ante la inutilidad de los transformadores de la transportista, la distribuidora local trabaja intensamente para suministrar energía eléctrica a toda la localidad.



“El estado de la Estación Transformadora de TRANSNEA es malo, no se sabe qué puede pasar y es por eso que la DPEC está atenta para realizar todas las maniobras que estén en sus posibilidades”, dijo el jefe de Zona bellavistense de la empresa provincial, Aníbal Romero. “TRANSNEA no se comunica con la DPEC. En estos últimos eventos en Bella Vista fuimos nosotros los que avisamos sobre los siniestros. La transportista no nos da ninguna explicación”, afirmó el funcionario correntino.





Ante la emergencia por la destrucción de la estructura de TRANSNEA S.A. (Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino), la Dirección Provincial de Energía (DPEC) trabaja intensamente para recuperar el abastecimiento eléctrico en toda la ciudad de Bella Vista. Mientras tanto, para suplir la falta de oferta energética, dispuso la instalación de 14 generadores.



El jefe de Zona de la DPEC en aquella localidad, Aníbal Romero, informó que la distribuidora provincial invierte y pone todo el esfuerzo para suplir la función que debe cumplir TRANSNEA. Con este objetivo está abocada a instalar electro generadores, que en funcionamiento permitirán abastecer de energía eléctrica al 100 por ciento de la ciudad.



“La idea es dejar en funcionamiento estos electrogeneradores hasta tanto TRANSNEA solucione definitivamente el problema en su estructura”, dijo Romero.



TRABAJO PROVINCIAL



“En la estructura de TRANSNEA, lo que desapareció a consecuencia de los incendios fueron las celdas de maniobras, área estructural que representa el 60% en una estación transformadora”, explicó el jefe de zona bellavistense.



“DPEC prepara una simulación de celda de maniobras, afuera del predio de TRANSNEA para suplir la falta de esta función a consecuencia de que la estructura fue destruida”, comentó Romero.



“La distribuidora provincial trabaja para paliar la situación mientras TRANSNEA restablece su estructura; DPEC viene invirtiendo para sostener el servicio afectado por la destrucción en la transportista”, afirmó el jefe zonal.



PROVISIÓN



“Las empresas más grandes de Bella Vista, donde trabaja mucha gente, están con autogeneradores que contrató la provincia, y esto les permite funcionar”, afirmó el jefe de Zona.



“El alumbrado público se tuvo que sacar de servicio para poder atender la mayor demanda domiciliaria posible. Así también con las industrias locales; hablamos con sus propietarios y les explicamos que, ante la situación en la estructura de TRANSNEA, necesitábamos priorizar el abastecimiento domiciliario con la poca potencia que se está generando en estas circunstancias”, explicó.



“Con la puesta en funcionamiento de los equipos electro generadores se podrá abastecer a las industrias que este lunes no contaron con energía”, agregó Romero.



MANIOBRAS



“Las localidades de Saladas, San Roque, Mantilla, también afectadas por las fallas de TRANSNEA, están siendo abastecidas por maniobras de DPEC, con baja tensión, ante esta emergencia, ya que son suministradas por las estaciones transformadoras de Colonia Brugne y Mercedes”, dijo Romero.



“En estos momentos tenemos cuatro distribuidores en Bella Vista, cada uno distribuye un 25% de energía, de los cuales estamos rotando la tensión 50% y 50% cada dos horas, con cortes rotativos, a fin de que los usuarios puedan conservar sus alimentos y todo lo referente a sus hogares”, señaló.



PÉSIMO ESTADO



