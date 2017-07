Ortega recibió a vecinos del Pirayuí II por las usurpaciones de lotes

Miércoles, 26 de julio de 2017

Plantearon las preocupaciones y problemas que traen los intentos de tomas en esa zona. Aseguraron que se venden los terrenos y los avisos los hacen por la red social Facebook. Tres personas serían las responsables.





El ministro de Seguridad, Horacio Ortega, recibió en la mañana de ayer, en su despacho, a los vecinos del barrio Pirayuí II, quienes buscaban poner de manifiesto los problemas que generan quienes se hallan usurpando el predio que se encuentra frente al complejo de casas hechas por el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico), el cual fue entregado el 7 de abril de 2010.

Allí los vecinos plantearon al titular de la cartera de Seguridad su preocupación por el nuevo avance que se dio en la última semana, donde, de manera organizada, intentaron apoderarse de nuevos espacios en ese terreno, que es propiedad de Urbano Bienes Raíces S. A. De la reunión participaron el ministro y el subsecretario de Seguridad, Guillermo Weyler, y también personal de la Policía de Corrientes. En ella, los ciudadanos le manifestaron a las autoridades la presencia de personajes que venden los terrenos a entre 5.000 y 6.000 pesos, señalando la manera en que deben meterse en el asentamiento para que las autoridades no se den cuenta y no sean desalojados.

Hay personas que invocan el nombre del candidato a gobernador por el Partido Justicialista (PJ), Carlos Mauricio Camau Espínola como garantía para intentar evitar los desalojos.

“Hay tres personas que ofrecen y venden los terrenos a cifras irrisorias garantizándoles que no serán desalojadas. Y la gente paga y se mete. Dos operan desde afuera, desde el barrio, y otro desde dentro del asentamiento, pasando la información de dónde ubicarse. Así han hecho que el asentamiento vaya en crecimiento”, señaló uno de los vecinos que se entrevistaron con Ortega. La problemática de los llamados okupas en el predio que se encuentra al frente a las 550 viviendas del barrio Pirayuí II es un conflicto que viene desde 2012, el cual se halla en la Justicia desde ese año. No obstante, recrudece en los años electorales con digitaciones políticas que se aprovechan de la situación, con promesas improbables de regularizar a quienes toman las tierras si consiguen el triunfo en las urnas. Este es un caso recurrente en este asentamiento, ya que uno de los vendedores de tierras sería puntero de Espínola y es el encargado de ofrecer los terrenos en una página de Facebook.

“Hemos reforzado la seguridad en el lugar con el Grupo Táctico de Operaciones (GTO) para llevar tranquilidad a los vecinos y evitar que produzcan nuevas usurpaciones. Además, el personal de la comisaría 20.ª tiene instrucciones de estar atento a cualquier movimiento extraño que revista traslado de personas y materiales de construcción hacia el predio tomado”, dijo el ministro Ortega al ser consultado por La República.

No obstante, es válido aclarar que las medidas implementadas por el Ministerio de Seguridad de la Provincia tienen por fin llevarles tranquilidad a los vecinos de las 550 viviendas, más allá de la desidia de Urbano Bienes Raíces S. A., que se aprovecha de la situación para tener custodiado ese terreno, cuando en realidad ellos deberían hacerse cargo de la seguridad de los terrenos baldíos a su cargo.

“Entendemos que la cuestión está judicializada y que es la Justicia la que debe dictaminar respecto a cómo sigue el caso. No obstante, también vemos que hay avivados que se aprovechan de la situación de necesidad de la gente con promesas que no se van a cumplir. Una señora que entró hace poco señaló que tenía la promesa de Camau de de que él le iba a construir la casa.