Valdés visitó el barrio Pujol y anunció que trabaja con Tassano para garantizar sueldos municipales

Martes, 25 de julio de 2017

El diputado nacional y candidato a gobernador de ECO+Cambiemos, Gustavo Valdés estuvo este martes en el operativo “El Estado en tu barrio”, desarrollado en la escuela N°293 del barrio Pujol en la ciudad de Corrientes.



Desde allí mostró “preocupación” por la “mala administración” del intendente saliente Fabián Ríos y anunció que trabaja con el jefe comunal electo Eduardo Tassano para “garantizar” los sueldos municipales a partir del 10 de diciembre. Habló de “previsibilidad” y aseguró la continuidad del plus a los empleados provinciales.



Allí el candidato de ECO+Cambiemos afirmó que “estamos trabajando intensamente, llevando tranquilidad a los ciudadanos de la provincia, remarcado siempre que en la Provincia pagamos los sueldos con previsibilidad y que vamos a seguir pagando el plus”. Al respecto, insistió al asegurar que “esa una política instaurada por el gobernador Ricardo Colombi que nosotros vamos a estar continuando”.



En tanto, sobre las dificultades para pagar sueldos en el Municipio de Capital, reconocidas por el propio Ríos, el aspirante a suceder a Colombi anunció que “ayer estuve reunido con el doctor Tassano para garantizar también los sueldos municipales, una vez que asuma” y consideró que “es muy preocupante la situación actual en el Municipio”.



Seguidamente, Valdés comparó al decir que “la Provincia trabajó mucho para que esto no suceda más y que este Municipio que finaliza su gestión vuelva a esa situación por haber sido mal administrada nos preocupa y mucho”. Y sostuvo la necesidad de “tener un Estado previsible, que siga creciendo y responsable en el pago de sueldos”.



En tanto, sobre Ríos, consideró que “tiene que terminar su gestión de intendente y el 10 de diciembre tiene que asumir Tassano, porque que esa fue la voluntad de los capitalinos y esperamos que que haya responsabilidad por parte del municipio para terminar en orden”, remarcando que “hay que ser previsible, responsable y administrar bien las finanzas públicas”.



Correr a Transnea



Por otra parte, dada las dificultades con la energía eléctrica en la ciudad de Bella Vista, Valdés señaló que “a través del gobernador Colombi, llevamos a Buenos Aires toda la queja para correr del medio a esta empresa (Transnea) que es ineficiente, que pagamos todos los argentinos y que no solamente la sufre la provincia de Corrientes, sino también Formosa, Chaco , Misiones y creemos que esta empresa incumplió el contrato, por lo tanto estamos solicitando al Estado nacional que revoque esa concesión y que se dé una alternativa de gerenciamiento propio, por parte de las propias provincias”.



Década saqueada



El legislador nacional y candidato a gobernador indicó también que este miércoles será parte de la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, en la cual se debatirá la “inhabilitación moral” del diputado y ex funcionario kirchnerista, Julio De Vido. “Vamos a estar aportando nuestro granito de arena”, aseguró Valdés y desafió al expresar que “veremos quienes son los que no quieren que Argentina vaya hacia el camino del cambio”.



“No tiene que haber políticos que busquen los fueros para ampararse, por eso en este caso hay una inhabilidad moral y De Vido debe renunciar”, fustigó Valdés. Y lo acusó al decir que “es el hombre que durante mucho tiempo le privó a los correntinos del crecimiento y este es el momento de demostrar quienes son los responsables de la década saqueada”.