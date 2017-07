"Muchos se dicen peronistas por una especulación electoral" Martes, 25 de julio de 2017 El precandidato de Cumplir reiteró que la ex presidente "fue funcional al Gobierno" al no competir en la interna del PJ. Además, en una evaluación sobre la administración anterior, dijo: "Macri es más fruto de nuestros errores que de sus aciertos"



Cuando falta menos de un mes para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Florencio Randazzo volvió a criticar a Cristina Kirchner por adoptar la decisión de apartarse del Frente Justicialista en la Provincia para competir desde su propio espacio, Unidad Ciudadana.



"Hay muchos que se dicen peronistas por una especulación absolutamente electoral. No tienen siquiera las ideas del peronismo. Si fueran peronistas, podrían participar en las PASO", dijo Randazzo y aclaró que se refería a precandidatos bonaerenses como Cristina Kirchner y Sergio Massa. "Tenían la instancia de las PASO para dirimir dentro del peronismo quién iba a ser el candidato", insistió.



El postulante de Cumplir volvió a calificar la estrategia de la ex presidente como "funcional al Gobierno", al entender que fracturó un espacio opositor cuyas diferencias "podían resolverse dentro de las primarias".





En una reflexión autocrítica, el ex ministro del Interior y Transporte expresó: "Somos responsables de que hoy esté este gobierno insensible que no defiende el trabajo de los argentinos y pone tarifas caras para la sociedad". "Macri es más fruto de nuestros errores que de sus aciertos", sintetizó en un reportaje que concedió a TN.



En esta línea, el postulante dijo que el kirchnerismo se manejó con "una forma demasiado soberbia". "Creíamos que eramos dueños de la verdad absoluta", señaló, y reconoció que la administración que integró desconoció algunas cuestiones como el aumento de precios y la pobreza.



Al analizar la gestión de Mauricio Macri, sostuvo: "Todas las políticas que estén en el camino de contribuir a las que nosotros defendemos, vamos a acompañar". "Confrontamos con Macri en lo que atenta contra nuestra base de sustentación, los sectores humildes y la clase media", remarcó.



En esta línea, sostuvo que el espacio que representa defiende "tres verdades". "No robar, cumplir con la palabra y no votar nada en contra de los sectores que representamos. Si hacemos eso, estaremos transitando un buen camino para ser alternativa de gobierno en 2019", concluyó.