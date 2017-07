Nuevo incendio en TRANSNEA deja sin energía eléctrica a Bella Vista

Martes, 25 de julio de 2017

El siniestro se registró ayer a la tarde y produjo la inutilización de un tercer transformador, después del incendio registrado el sábado 15 en la misma localidad correntina.



El evento dejó sin energía a toda la ciudad. La distribuidora provincial dispuso de personal y estructura para trabajar en la mitigación de un problema generado en la transportista. Después de las 20 se había podido recuperar el 50% del abastecimiento.





A 9 días del siniestro que inutilizó dos transformadores provocando la interrupción del abastecimiento eléctrico en Bella Vista, la localidad volvió a quedarse sin energía, en la tarde de este lunes 24, al incendiarse un tercer transformador también operado y mantenido por TRANSNEA S.A. (Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino).

Inmediatamente registrada la falla, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes dispuso que todo su personal y equipos de la Unidad Operativa Bella Vista, como así también de otras Unidades Operativas, trabajen en las maniobras necesarias y permanezcan en alerta para minimizar al máximo esta nueva falla ocurrida en las instalaciones de TRANSNEA.



EVENTO

A las 18.22 de este lunes se produjo la salida de servicio de la Estación Transformadora Bella Vista, cuya operación y mantenimiento están a cargo de la empresa TRANSNEA SA, por otro incendio en las instalaciones de esta estructura de la empresa transportista.

Uno de los dos únicos transformadores que continuaban en servicio, de 7,5 MVA, -los otros dos de 15 MVA se incendiaron la semana pasada- fue afectado por un nuevo incendio. Por lo que se encuentra sin servicio eléctrico Bella Vista.

La empresa TANRSNEA evaluaba el estado del otro transformador de 7,5 MVA para su eventual entrada en servicio.

“Si TRANSNEA logra activar su entrada en servicio esto permitiría abastecer al 50 por ciento de Bella Vista, sin alumbrado público y sin industrias”, se dijo desde la distribuidora provincial.

La DPEC se encuentra con todo su personal y equipos listos para actuar y minimizar al máximo esta nueva falla de TRANSNEA ni bien se disponga la entrada en servicio del único transformador disponible en la ET Bella Vista.

Cabe destacar que nuevamente los inconvenientes que causan los cortes del servicio en Bella Vista se produjeron en equipos e instalaciones cuya operación y mantenimiento no corresponden a la DPEC y que reflejan la total desidia de la empresa transportista TRANSNEA SA. en el ejercicio de sus responsabilidades ante los usuarios.



NORMALIZACIÓN PARCIAL

Alrededor de las 20.20 entró en servicio el transformador de 7,5 MVA disponible en la ET Bella Vista. Esta situación posibilitó recuperar el abastecimiento energético en el 50% de la ciudad. Cada dos horas se realizarán cortes rotativos del servicio eléctrico con el fin de que todos los usuarios de Bella Vista puedan disponer (en forma parcial) de energía eléctrica.

Para este martes 25, la empresa TRANSNEA evalúa la posibilidad de disponer del transformador averiado de 7,5 MVA para normalizar el 100% de la demanda domiciliaria de Bella Vista. También la DPEC dispondrá de dos Generadores auxiliares para reforzar el servicio.



CORTES ROTATIVOS

Con motivo de que por una falla en la ET Bella Vista, cuya operación y mantenimiento corresponden a la empresa TRANSNEA, sólo el 50% de la ciudad de Bella Vista dispone del servicio eléctrico, se realizarán cortes rotativos de dos horas de duración en dicha ciudad para que todos los usuarios puedan utilizar el servicio hasta tanto TRANSNEA normalice sus equipos dañados en la ET Bella Vista.

La DPEC trabaja intensamente para que esta falla en las instalaciones de TRANSNEA provoque los menores inconvenientes posibles a los usuarios de Bella Vista.





RECLAMO PROVINCIAL

La semana pasada, después del incendio en la estructura de al transportista el sábado 15, el gobernador Ricardo Colombi presentó a las autoridades nacionales las evidencias documentadas que dan cuenta de la falta de inversión y mantenimiento por parte de TRANSNEA en las instalaciones a su cargo como parte de la concesión por el Transporte y Transformación de energía en Corrientes.

De la reunión participaron por Corrientes el gobernador Ricardo Colombi, el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, el ministro Secretario General de la Gobernación, Carlos Vignolo, el Secretario de Energía, Eduardo Melano y el sub-interventor de la DPEC, Alfredo Aun. Por el gobierno nacional el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el vice Jefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, y el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Srugoa, junto a otros funcionarios técnicos.

La documentación sustenta y documenta los distintos eventos ocurridos años anteriores como los incendios en la Estaciones Transformadoras, Corrientes Centro, Santa Catalina, la línea que cruza el puente desde Resistencia y el último incendio ocurrido el sábado 15 de julio en Bella Vista.