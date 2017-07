Al menos 35 muertos y 42 heridos en la explosión de un coche bomba en Kabul

Lunes, 24 de julio de 2017

El vehículo se lanzó contra un autobús que transportaba a empleados del ministerio de Minas, indicó el ministerio de Interior.

El objetivo del atentado era la residencia del líder de la comunidad hazara y miembro del Parlamento Mohamed Moqaqeq. Los talibanes reivindicaron el ataque



Al menos 35 personas murieron y 42 resultaron heridas este lunes en la explosión de un coche bomba en el oeste de Kabul, un atentado dirigido contra la comunidad chiita hazara que hace un año ya fue víctima del primer atentado del grupo yihadista Estado Islámico en la capital afgana.



"El coche bomba se abalanzó contra un autobús que transportaba a empleados del ministerio de Minas", dijo a la AFP Najib Danish, el portavoz del ministerio del Interior.



Los talibanes reivindicaron el atentado en Twitter "contra un autobús que transportaba a miembros del NDS [servicios de inteligencia] y que dejó 37 muertos".



Sin embargo tanto los talibanes como el EI reivindican a veces atentados que no han cometido o al contrario no reconocen ataques cometidos contra civiles.



La explosión tuvo lugar poco antes de las 07h00 hora local (02h30 GMT) en un barrio muy animado de mayoría chiita de Kabul, donde hay muchos clubes de gimnasia, universidades e institutos, comercios y los llamados "wedding halls", salas para celebrar bodas.



Tras la explosión se veía en el cielo una espesa columna de humo.





Un fotógrafo de la AFP en el lugar vio numerosas ambulancias y heridos que estaban siendo trasladados en taxi o en coches privados. También observó el autobús, totalmente calcinado, situado cerca del ministerio donde llevaba a los empleados.



Muchas tiendas sufrieron daños y la calle quedó llena de escombros y árboles mutilados.



Las víctimas podrían ser civiles, entre ellas estudiantes que iban temprano a la universidad en el periodo de exámenes pero también guardas de seguridad que protegían la residencia de Mohammad Moqaqeq, uno de los líderes de la comunicad hazara y parlamentario, indicó a la AFP su portavoz, Omid Maisom.



"El coche estalló frente al primer punto de control de la residencia de Moqaqeq, dejando muertos y heridos entre los guardias y los civiles", dijo Maisom. "Creíamos que quería llegar a la casa del señor Moqaqeq pero nuestros guardas lo detuvieron", añadió.



La comunidad hazara es una minoría chiita de cerca de tres millones de personas, discriminada y marginada en el país y conocida por ser una de las más liberales de Afganistán, en particular en el trato a las mujeres.



Este lunes se cumple un año, según el calendario de religioso, del atentado de 23 de julio de 2016 en Kabul contra una manifestación del movimiento hazara Enlightenment (Iluminación) que dejó 84 muertos y más de 300 heridos.



Fue el primer atentado reivindicado por la organización extremista Estados Islámico (EI) en la capital.



Desde entonce el EI ha ganado terreno en el norte de Afganistán y atacó en varias ocasiones mezquitas y reuniones chiitas, en Kabul pero también en Mazar-i-Sharif (norte), donde en octubre atentó contra las fiestas de la Achurah, la principal celebración religiosa de la comunidad chiita.



El pasado 16 de junio también atentó durante la llamada Noche del Destino, al final de las celebraciones del ramadán.



La comunidad hazara tenía inicialmente previsto este lunes una manifestación en memoria de las víctimas del atentado de julio, pero el domingo fue aplazada tras una reunión de los responsables de la comunidad con el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani.



El presidente condenó el atentado del lunes, "un crimen que alimentará el rencor de la población" contras los "terroristas".



(Con información de AFP)