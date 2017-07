Horóscopo para hoy 24 de julio del 2017 Lunes, 24 de julio de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

Hoy no te irá bien en los negocios, pero saldrás adelante a fuerza de inteligencia. Genera contactos y no te aísles.

Amor: El que debe elegir eres tú. No permitas que te pongan entre la espada y la pared. Haz lo que te dicte el corazón.

Riqueza: Mejorará el área monetaria y dará aire fresco al sector laboral. Estarás muy osado, trata de arriesgarte más en los negocios.

Bienestar: No te dejes estar porque al menor descuido puedes perder algo que tú consideras muy valioso. Ten especial cuidado con contrincantes ambiciosos.



Tauro

Una situación que no esperabas te obligará a tomar partido y defender lo que te corresponde. Tómalo con calma.

Amor: La pareja atraviesa por buenos momentos, ideales para encuentros románticos. Lograrás cortar con la rutina que te agobia.

Riqueza: No permitas que te pisen, defiende tus intereses con altura y seriedad. Luego de este trago amargo vendrán tiempos mejores.

Bienestar: Si te encuentras muy nervioso, sal a caminar, mira hacia lo alto, respira hondo y procura calmarte. Los nervios, al único que hacen mal son a ti.



Géminis

Anímate hoy mismo a apostar a la pareja y a los negocios. Te irá de maravilla ya que tienes una estrella para ti hoy.

Amor: Confianza, alegría, intimidad. Buena etapa para afianzar tu matrimonio o empezar de nuevo con alguien que se asemeja a tu ideal.

Riqueza: Los asuntos financieros te harán depender demasiado de los demás. Es una etapa que tienes que pasar para seguir mejorando.

Bienestar: Mantén la mente fría y ocupada. No te enredes analizando situaciones que sólo el paso del tiempo puede resolver.



Cáncer

Jornada muy positiva, en la que serás blanco de innumerables satisfacciones y buenos momentos. Disfrútala.

Amor: Sentirás un acercamiento más pronunciado hacia tu pareja en la jornada de hoy. Contarás con los sentimientos a flor de piel.

Riqueza: Algunas palabras de tu parte sacarán a relucir la fibra inmadura e infantil por parte de tu superior. Deja pasar el evento.

Bienestar: Nunca podrás adelantarte a las pruebas que la vida te impondrá. Lo importante es saber decidir sobre la marcha el mejor camino a seguir.



Leo

Preocúpate un poco más por ti porque tus amigos no merecen tantas atenciones como tú mismo. Es un poco y un poco.

Amor: Es el momento de ser tú mismo y mostrarte sin ningún tipo de complejos ni restricciones. Disfruta del amor y las relaciones.

Riqueza: Programa un viaje de descanso, busca cambiar de aires. Es lo que debes hacer para mantener tu línea de productividad laboral.

Bienestar: Mira el pasado, descubrirás que tienes limitaciones, y te vas a sentir mejor si las conoces bien y te adaptas. Sólo los tontos no tienen limitaciones.



Virgo

Si te hacen una proposición indecente, acéptala, la influencia de los astros te permite cometer imprudencias. Sé feliz.

Amor: Atraes con facilidad al sexo opuesto y tu pareja se va a desvivir por complacer tus más íntimos deseos. Mucho magnetismo.

Riqueza: Luchas de poder no manifiestas que van socavando tu situación en lo laboral. Para protegerte, ignora lo que sucede.

Bienestar: Es tiempo para olvidarse de los rencores y perdonar a los demás. Si eres capaz de hacerlo, sentirás que la paz y la tranquilidad te desbordan el alma.



Libra

Buena racha para los sentimientos y relaciones en general, se fortalecerán los lazos amorosos y afectivos para continuar adelante.

Amor: Los astros favorecen un encuentro que resulta interesante. Disfruta de tus amistades y de tu entorno familiar.

Riqueza: Todo a favor si atiendes los detalles. Debes tener cuidado en tus transacciones porque corres riesgos innecesarios.

Bienestar: Resiste la tentación a la crítica y sé más tolerante con el comportamiento de otros. Si te deprimes, trabaja la energía por medio de ejercicios.



Escorpio

No puedes estar bien con cada persona que se cruce en tu camino. Siempre prioriza el bienestar de tus seres queridos.

Amor: La mañana de hoy se presentará tensa con tu pareja, pero a medida que transcurran las horas, la tormenta se irá disipando.

Riqueza: Ciertas declaraciones por tu parte cargarán el ambiente laboral en el que te desenvuelves de tensión. Cuidado.

Bienestar: No existen límites para lo que uno puede hacer si pone todo su empeño en algo. Lo importante es no desistir cuando la adversidad llegue.



Sagitario

No siempre podrás salirte con la tuya en la vida. Hoy quedará demostrado para ti que no puedes vivir a base de orgullo.

Amor: Recientes conquistas te traerán problemas con tu familia. Evalúa la situación antes de tomar una decisión equivocada.

Riqueza: Entrarás en una racha imparable a nivel laboral. Aprovecha el impulso que ésta le dará a tu carrera profesional.

Bienestar: Es inevitable sufrir retrasos o escollos en la conclusión de las metas que tenemos en la vida. Lo importante es aprender a ver más allá.



Capricornio

Te verás en serios aprietos sentimentales a causa de tu falta de sinceridad. No permitas que todo se derrumbe.

Amor: El asalto de los celos constituye la peor oposición. Para que todo ocurra lo mejor posible deberás escuchar y actuar.

Riqueza: Comienzas un período maravilloso para interesarte por las cosas que desconoces y para aprender. Te brindarán oportunidades.

Bienestar: Tus sueños muestran estados armoniosos que te llenan de paz el espíritu y permiten a tu cuerpo descansar cada noche en un paraíso personal.



Acuario

Los inconvenientes que viviste en la noche anterior te impidieron dormir como debías. Esperarás ansioso que el día llegue a su fin.

Amor: Disponible. Las relaciones amorosas fluyen en armonía. Dedica tiempo a los encuentros y arma salidas divertidas.

Riqueza: Posibles engaños y momentos confusos. Si surgen acuerdos, procura que estos se basen en principios éticos, ten cuidado.

Bienestar: Tu sonrisa es el mejor mapa que diseña los contornos que se corresponden con los de la realidad de tus sentimientos y tu bienestar.



Piscis

Podrían darse retrasos en los viajes y cambios. Las cosas no saldrán como las tenías planeadas, pero lo que suceda será mejor aún.

Amor: Lejos de antiguos arrebatos, usarás la cabeza aunque el corazón se resista. Deberás tomar algunas decisiones complicadas.

Riqueza: Van a intentar engañarte al ofrecerte un buen negocio, pero después las cosas no serán tan fáciles como dicen.

Bienestar: Todo lo relacionado a la espiritualidad, la religión, el karma o la filosofía, captará tu atención y te permitirá llegar a la esencia de tu ser.